Sean Price Williams ('The Sweet East'): "Sólo quiero ver películas, pero no en streaming"

Una 'road movie' rodada en 16 milímetros es la apuesta que Sean Price Williams que ha presentado este domingo en la Seminci con 'The Sweet East', en una rueda de prensa en la que ha reflexionado sobre el cine independiente americano y sobre el papel de las plataformas.

"No veo nada en streaming, he trabajado en videoclubs durante años y sólo quiero ver películas, pero no en streaming", ha recalcado ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que se ha celebrado en el salón de los espejos del Teatro Calderón de la capital vallisoletana, sede del festival.

Price Williams, director de fotografía reconocido por haber trabajado con Josh y Benny Safdie (Good Time, 2017), Owen Kline (Pasando página, 2022) o Abel Ferrara (Ceros y unos, 2021), se ha servido de la pluma del crítico cinematográfico Nick Pinkerton, en la que ambos han abandonado la "zona de confort".

Una sátira en forma de 'road movie' que en 104 minutos narra la historia de Lillian, interpretada por Talia Ryder, una adolescente que se escapa de su excursión de fin de curso y que emprende un viaje de autoconocimiento por Estados Unidos.

Localizaciones reales en el estado de Nueva York, Maryland o Pennsylvania que han aportado "muchas ventajas al espíritu y la historia de la película", pero que supone "un lío enorme" para la producción y el mantenimiento de un presupuesto reducido en comparación a otras películas en las que ha trabajado.

De hecho, de no haber tenido limitaciones hubiera incluido una escena con marionetas, pero era muy complejo y lo tuvieron que descartar, a lo que Ryder ha añadido que si se hubiera seguido el guión al pie de la letra "habría una versión sin cortes de tres horas".

La actriz protagonista ha subrayado que, a diferencia de en otros papeles, no ha tenido la sensación de trabajar "como una máquina" sino que ha podido tener mucha "libertad" y aportar su creatividad en un papel que destaca por su naturalidad.

Por último, el director ha justificado su rechazo a las plataformas de contenidos en "sus años de trabajo en videoclubs", y ha afeado que muchos festivales han cambiado para adaptarse a los nuevos formatos y por eso "no los sigue más". EFE

