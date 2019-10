Santiago Segura y Elena Sánchez, presentadores de la gala de los XXV Premios Forqué en Madrid

Ayuso y Almeida celebran que los premios "vuelvan a casa"

El actor, director y productor Santiago Segura y la periodista y presentadora de TVE Elena Sánchez serán los encargados de presentar la XXV edición de los premios cinematográficos José María Forqué, que se celebrará el 11 de enero en Madrid.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de estos premios en el Palacio de Cibeles, donde ha celebrado que estos galardones "vuelvan a su casa, Madrid", ya que en los últimos res años se festejaron en Sevilla y Zaragoza.

"Los premios Forqué vuelven a Madrid porque vuelven a su casa y creo que era de justicia que tanto la Comunidad y el Ayuntamiento tuviéramos el acierto desde la administración de poder recuperar estos premios como apuesta de convertir la ciudad de Madrid en un plató cinematográfico", ha destacado el regidor.

El alcalde ha destacado de la capital ser "un espectacular set de rodaje" y se ha comprometido a que en todo el mundo conozca la ciudad de Madrid a través del cine. "Era un compromiso con el mundo del cine recuperar estos premios para que vuelvan a su casa, a la ciudad de Madrid", ha celebrado Almeida.

REGRESO A MADRID

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha celebrado que los Premios Forqué vuelvan "a su casa", la Comunidad "más pujante del sector audiovisual por su localización potencial" y porque es la región "más libre, que es lo que potencia la creatividad en todos los ámbitos".

"Animo a los profesionales del cine a que sigan retratando la ciudad, a que incluyan en sus historias a los madrileños, su sociedad abierta, así como los rincones tan bonitos que ofrece la capital", ha sostenido Ayuso.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, ha recordado que la primera edición de los premios fue en 1996" y se celebró en el Ateneo de Madrid. A partir de ese año, ha explicado, tuvieron que ir cambiando de localizaciones y de comunidades porque todos lo lugares se les quedaban "pequeños de toda la gente tanto del mundo del cine como de fuera que quería asistir".

"Me gusta que los premios vuelvan a casa, yo soy de Madrid, por lo que me pilla más cerca, así no me tengo que mover", ha bromeado Santiago Segura que será uno de los presentadores.