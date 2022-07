Santiago Segura: "Me dan igual las cifras, yo quiero que la gente disfrute"

Silvia García Herráez

Santiago Segura está de vuelta con la familia más gamberra y la tercera parte de "Padre no hay más que uno", una película que llega a las salas este jueves y lo hace con cierta presión, ya que las dos anteriores fueron las cintas más vistas del cine español en plena pandemia, además de actuar como "locomotoras" de taquilla esos terribles años de 2019 y 2020.

Aún así, Segura reconoce en una entrevista con EFE que le "dan un poco igual las cifras" y que lo más importante para él es que la gente "disfrute".

"Obviamente, quiero que triunfe esta película, si digo lo contrario estaría mintiendo -ríe-, pero a mí de nada me vale que sea un éxito en taquilla si luego la gente sale de la sala decepcionada, eso me acabaría amargando. Lo que me gusta es que la gente lo pase bien con mis pelis", afirma.

En los últimos tres años, desde que empezó la pandemia por la Covid-19, los filmes de Segura (Madrid, 1965) fueron los que más recaudaron en cuanto a taquilla española se refiere. Con "Padre no hay más que uno" logró 14,24 millones de euros; "Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra", 12,93 millones euros, y con "A todo tren, destino Asturias" (fuera de la saga, pero también para público familiar), 8,49 millones euros.

"Amo lo que hago y toco madera para no defraudar a los espectadores que me han acompañado en las entregas anteriores", apostilla el director, actor y productor madrileño.

Algo que repite la ya "estrella mediática" Luna Fulgencio, una de las niñas del reparto, (la hija 'folklórica') quien "reza" para que "mucha mucha gente" vea esta nueva entrega y vayan "muchas veces al cine" y poder así "hacer una cuarta".

"Padre no hay más que uno 3" ocurre en Navidades. Empapados de espíritu navideño, la casa familiar se llena de unos cuantos nuevos inquilinos que vienen para quedarse.

Tras el nacimiento de la pequeña Cris, y con Ocho (Diego Arroba), el novio de Sara (Martina D'Antiochia) "adosado" en el salón, la familia se dispone a celebrar las "entrañables fechas" cuando reciben la llegada del abuelo; una noticia que tampoco dejará indiferente a Milagros (Loles León), la suegra.

La película comienza con una travesura de los más pequeños, quienes en una trifulca rompen accidentalmente una figurilla del belén de colección de su padre y necesitan imperiosamente reponerla. Así, se las ingenian para conseguir una réplica exacta, aunque la misión es casi imposible, ya que es una pieza única de anticuario.

El sueño del director -"de siempre", afirma Segura-, era hacer una película navideña con el objetivo de que perdure en el tiempo y "se tome como tradición" el verla cada Navidad, un poco como los americanos que "tienen películas como Solo en casa o Que bello es vivir que ven todos los años".

"Pues yo con esto quería hacer igual, que cuando pasen 30 años y mis hijas ya sean mayores, cada vez que la vean les haga recordar a su infancia. Este era mi objetivo con la película", reconoce.

Aunque de cuento navideño poco tuvo el rodaje, ya que la variante ómicron se encargó de hacer de las suyas. "No he vivido un rodaje más difícil en mi vida. No quedó nadie sin coger el Covid. Intentábamos guardar todas las medidas de seguridad y nos dimos cuenta que aún así nos contagiábamos. Salvo Loles, que decía que a ella no la quiere ni e bicho", se ríe el director.

Además de los niños, en esta tercera parte, los abuelos toman mayor protagonismo, permitiendo ver más al personaje encarnado por Loles León, quien, con su chispa habitual, coqueteará con su consuegro, encarnado por Carlos Iglesias, que sustituye la baja de Antonio Resines debido a su ingreso hospitalario tras contagiarse de Covid-19.

"Lo bonito de esta película es que también da voz a esa generación de personas mayores que se ha dejado muy olvidada. Se va a ver a gente mayor que sigue divirtiéndose, enamorándose y teniendo problemas, que la edad no importa para todo ello", resalta por su parte Toni Acosta, quien vuelve a encarnar a Marisa, la madre de todos los niños.

El ahora maestro del cine familiar abre una puerta a hacer una sexta entrega de Torrente, pero mientras piensa en el guion, dice, se podrá a rodar la segunda parte de "A todo tren".