El SanSan de Benicàssim vuelve con Vetusta Morla, Amaral y Love of Lesbian

El festival musical SanSan de Benicàssim se celebrará este año del 29 al 31 de octubre, tras su cancelación en 2020, con un cartel encabezado por Love of Lesbian, Vetusta Morla y Amaral y el lema en redes #Ganas para simbolizar el anhelo de sus organizadores por volver a los conciertos multitudinarios en vivo.

Junto a ellos figuran Dorian, Xoel López, La M.O.D.A, Sen Senra, Rayden, Carlos Sadness, Elyella, La La Love You, Varry Brava, Travis Birds, Cala vento, Delaporte, Derby Motoretas Burrito Kachimba, Arco, Tu Otra Bonita, Ginebras, Mujeres, Chucho, Cariño, Arde Bogotá, The Niftys, Axolotes Mexicanos, Karavana, Repion, Tú no existes, Maren, Rocío Saiz o Cora Yako.

Además, el 1 de julio se anunciará la programación de Djs y en septiembre se revelará el artista sorpresa de esta sexta edición; también se sumará al cartel el grupo ganador del concurso musical Groc Talent que organiza SanSan Festival en colaboración con el Villarreal CF con el objetivo de apoyar el talento emergente.

El SanSan se celebrará en el recinto de festivales de Benicàssim, que tradicionalmente acoge también en verano el FIB y el Rototom Sunsplash, aunque este año tampoco se celebrarán a causa de las limitaciones que aún siguen vigentes por la pandemia.