Sandretto: Mi objetivo es Madrid, pero estoy abierta a otros proyectos

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, dueña de una importante colección de arte contemporáneo, sigue con el objetivo de abrir en Madrid una sede permanente. Si por ella fuera abriría hoy mismo, pero no hay nada concreto todavía y aunque la capital es un objetivo primordial, está abierta a proyectos en otros lugares.

Para mi es muy importante tener un espacio en Madrid. Ese ha sido siempre mi primer objetivo y lo que quiero hacer; intentaré seguir esa dirección, pero si te digo la verdad estamos abiertos a otras oportunidades y otros proyectos, ha dicho la coleccionista en una entrevista con Efe.

Sandretto, que está en España con motivo de ARCO y habla un perfecto castellano, ha presentado hoy en Madrid los ejes fundamentales de la programación de su fundación para este año en España, un país que considera su segunda casa.

Este es el segundo año que desarrolla proyectos en la geografía española aunque todavía no tenga sede física.

Los dos platos fuertes de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo (FSRR) para los próximos meses son una exposición del artista anglo-keniata Michael Armitage, comisariada por Hans Ulrich Obrist, en la Real Academia de Bellas Artes en febrero de 2022, y un programa de residencias para comisarios jóvenes que culminará con una exposición en el Círculo de Bellas Artes en diciembre.

Las conversaciones para una sede de la fundación en España se remontan a 2017, cuando firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmela al frente, para convertir la Nave 9 de Matadero en su museo.

Hubo mala suerte, la arquitectura del edificio imposibilitaba convertirlo en un espacio dedicado al arte contemporáneo y el proyecto se esfumó.

Durante un tiempo se habló de la posibilidad de que el edificio de la sede fuera el que ocupaba La Ingobernable, junto al CaixaForum y en pleno Paseo del Prado, pero la coleccionista asegura que no hay un espacio definido todavía: En este momento no hay un edificio, absolutamente, no puedo decirlo porque no lo hay.

Sus proyectos y su objetivo de abrir un espacio en España se mantienen y está convencida de que hay voluntad política, pero reconoce que el último año ha sido difícil, como si no existiera, ahora confía en retomar las conversaciones. Las relaciones con el Ayuntamiento son excelentes.

De verdad estoy volcada en seguir en España, la demostración es que hacemos proyectos para los artistas españoles y para España, ha dicho.

Un grupo de jóvenes comisarios ha sido seleccionado por la fundación para recorrer España visitando obra de artistas españoles. Son Yomna Osman, de origen egipcio y procedente de California College of the Arts; Akis Fragkoulis, de origen griego procedente de Royal College of Art de Londres y Anushka Rajendran, de origen hindú seleccionada con el apoyo del Museo de Arte Rockbund de Shanghai.

Una vez acaben harán una exposición con la selección de artistas en diciembre en el Círculo de Bellas Artes. "Tienen total libertad en su elección", asegura la coleccionista que lleva más de una década haciendo proyectos de este tipo en la sede de su fundación en Turín.

El otro plato fuerte es una exposición monográfica del artista Michael Armitage (Kenia, 1984). Los dibujos del artista africano dialogarán con la obra de Goya, uno de los grandes tesoros de la Real Academia de San Fernando, que acoge la muestra, y que coincidirá con ARCO en 2022.EFE

