San Sebastián duda con "Angelo", una fantasía sobre un esclavo del XVIII

"Angelo", dirigida por el austriaco Markus Schleinzer, es una película de época que fantasea con lo que pudo ser la vida de un esclavo del siglo XVIII, robado de su hogar en África cuando tenía diez años, y recorre su vida hasta que, a su muerte, su cuerpo queda exhibido en un museo de Viena.

La cinta, a competición en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, es una rareza filmada en un inusual formato cuadrado que fue silbada y aplaudida casi a partes iguales por el público del Kursaal, que proyectó la película en su sala grande.

Schleinzer es autor también del guion, que está basado en la historia real de Angelo Suliman, un personaje "archiconocido en Viena", según ha dicho, del que "ya hace 300 años empezamos a inventar su historia".

"Hubo una exposición hace diez años que no pude ver, pero ver después el catálogo me impulsó a investigar. Entendí que la mayoría de las historias que nos habían contado del personaje no eran ciertas", así que, ante la falta de material fidedigno decidió crear una fantasía.

"Y hemos vuelto a hacer lo que hicieron con él hace 300 años, llenar sus huecos como nos dio la gana. Porque nunca sabremos de verdad si, de alguna forma era feliz, si se sintió integrado o si fue una víctima. Tampoco si donó su piel para que recubriera el cuerpo que se exhibió durante años en un museo, o no lo hizo", ha dicho.

El director dio estas explicaciones acompañado de parte del equipo, entre ellos, el actor que interpreta al Angelo adulto, Makita Samba, la actriz que encarna a su mujer, Larisa Faber y el que hace de emperador, Lukas Miko.

Estructurada en tres episodios que muestran las vicisitudes del niño, adulto y anciano Angelo, la película, está rodada en francés y alemán que son los idiomas en los que el autor cree que se comunicaba Suliman.

Para el director, "Angelo" es una especie de "sismógrafo" que permite medir "cómo entendemos y aceptamos al diferente", una cuestión muy de actualidad, ha dicho, que comenzó con la Ilustración.

"Hay algo de aquello que puede suceder de nuevo. Seguimos tratando a los de fuera igual", ha dicho el director, a lo que Samba ha añadido que coincide con su punto de vista.

"Aún no sabemos cómo tratar a los de fuera, y la historia de la inmigración ya no es solo africana -advierte el actor- la gente migra a todas horas, todos los días, y no se les da la bienvenida precisamente".

Schleinzer ha confesado que le gustan las películas "sin demasiada falsedad", y que ama el teatro precisamente porque no se puede repetir; ha elegido contar su fantasía a través de un vestuario rococó, muy poco probable en la vida del auténtico Angelo, concede, al tiempo que reconoce que "no entendía" hacer la película de otra manera.

Con muy pocos diálogos, que ha permitido a los actores una interpretación más instintiva y corporal, ha dicho Larisa Faber, el director ha explicado que también buscaba un punto y aparte con esta época en la que "todo es hablar y hablar, y móviles y hablar. El XIX era un siglo más silencioso", considera.

Con la teatralidad y la visión fantástica, el otro eje de la cinta es el concepto de libertad, porque "el personaje parece libre, pero no lo es". De hecho, cuando se casa en secreto "le cuesta un castigo: intenta salirse del sistema y le expulsan, le liberan".

Schleinzer, director de cásting de películas como "La cinta blanca" (2009), de Michael Haneke, rodó su primera película en 2011, "Michael"; esta es su primera vez en San Sebastián y ha entrado por la puerta grande, a la competición oficial por la Concha de Oro.