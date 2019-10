Salen a la venta las primeras entradas para el Resurrection Fest

Las primeras entradas de la edición 2020 del Resurrection Fest se pondrán a la venta a partir de este martes -1 de octubre-, según han informado los promotores del festival, que se celebrará en el municipio lucense de Viveiro entre los días 1 y 4 de julio, con la banda californiana System of a Down como cabeza de cartel.

También se han sumado al programa de esta nueva edición bandas emblemáticas, como Judas Priest, dentro de la gira de su cincuenta aniversario, o Korn, con la única actuación programada en nuestro país en 2020.

También forman parte del cartel de 'Resu' Lionheart, Hamlet, Meshuggah -también con único directo en un festival español-, Beyond The Black, Elder, Our Hollow, Our Home, Cannibal Grandpa, Belvedere, Dark Funeral, Sepultura, Onza, The Atomic Bitchwax, Thirteen Bled Promises, Dagoba, Amenra, Blowfuse, Heaven Shall Burn, Vita Imana, Knocked Loose, Jinjer y Madball

La décimo cuarta edición de este festival se cerró el pasado mes de julio con más de 100.000 asistentes, según informó la propia organización.

