Salamanca se prepara para recibir a más de 20.000 jóvenes en su Nochevieja universitaria

Cristina García Casado

Salamanca se prepara, con seguridad reforzada, para recibir este jueves a más de 20.000 estudiantes de toda España y Portugal en su popular 'Nochevieja universitaria', un evento multitudinario que desborda la tradicional estampa de la plaza Mayor y abarrota el ocio nocturno de la ciudad.

"Esperamos llenar el aforo de la plaza, que son 20.000 personas, y la visita de 10.000 más para disfrutar de esa noche en Salamanca por lo que estamos viendo de autocares y trenes desde Extremadura, Andalucía, Madrid o Portugal", ha explicado a EFE el presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Carlos Moro.

Los hosteleros salmantinos son ahora los organizadores de esta cita a la que se sigue llamando popularmente 'Nochevieja universitaria', aunque el nuevo nombre oficial es 'Fin de año universitario (FAU)' para no chocar con la denominación que patentó la empresa privada que llevaba antes el festejo.

La tradición de esta Nochevieja adelantada nació de manera espontánea en 1999 cuando un grupo de amigos se reunió en la plaza Mayor para despedirse antes de las vacaciones de Navidad y tomarse 12 gominolas por las uvas que no iban a poder comer juntos.

Esa despedida entre amigos fue corriendo "boca a boca" hasta convertirse en lo que es ahora: un evento comercial en toda regla con patrocinadores, entradas para bares y discotecas, y anuncios publicitarios con el fin de atraer a universitarios de otras provincias.

A las 19:00 horas del próximo jueves comenzará el reparto de las bolsas de 12 gominolas, que siguen sustituyendo a las uvas, y comenzará a acomodarse el público en la emblemática plaza Mayor, donde desde las ocho de la tarde habrá DJ, hasta llegar al momento álgido de las campanadas en la medianoche.

Después, la fiesta continuará por los más de 40 locales de ocio nocturnos adheridos, en los que el público puede ir canjeando un bono de consumiciones especial que muchos han comprado con antelación. El permiso de apertura esa madrugada se alarga una hora: los bares, hasta las 5 de la madrugada y las discotecas hasta las 6:30 horas.

Este año, los organizadores han buscado incorporar una vertiente de concienciación y solidaridad a la Nochevieja universitaria con la instalación de carpas informativas sobre temas como el medioambiente o el acoso y la donación de una parte de lo recaudado a la asociación de lucha contra el cáncer "We can be heroes".

Como novedad, con la bolsa de las gominolas se regalarán unos ceniceros reciclables para contribuir a que la plaza quede lo mejor posible después de recibir a 20.000 personas.

Los organizadores prevén este año un aforo completo después de que en 2022, la primera edición tras la pandemia, todavía quedara algún hueco y no tuviera que cortarse la entrada en ningún momento.

Con esa previsión, y para mejorar el control de acceso, han doblado los efectivos de seguridad privada, hasta 14, dispositivo que estará supervisado por el operativo especial de vigilancia que integran Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, con la colaboración de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

Un grupo de policías locales estará en las balconadas de la plaza para tener una visión global del número de participantes "y evitar posibles avalanchas y riesgos similares", según ha indicado el ayuntamiento.