La Sala Apolo de Barcelona mantiene el concierto piloto pese a restricciones

La Sala Apolo de Barcelona mantendrá el concierto piloto que tiene previsto organizar este mes con más de 1.000 asistentes con mascarilla, de pie y sin distancias, pese al cierre de discotecas y salas de baile, ya que se trata de un estudio científico y no un evento de ocio nocturno.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de Hospital Can Ruti de Badalona, que lidera esta prueba piloto con personas sanas, que se someterán a test rápidos de antígenos antes del concierto para detectar si tienen coronavirus y a las que se hará seguimiento los días posteriores para determinar si ha habido contagios.

Las mismas fuentes han precisado que este experimento, que todavía no tiene fecha exacta marcada, se llevará a cabo con el aval de las autoridades sanitarias y no está sujeto a las restricciones del sector del ocio nocturno, que debía reabrir ayer pero al que finalmente la Generalitat no se lo permitió debido al aumento del índice de rebrote de COVID-19.

Por eso, el concierto en la Sala Apolo, considerado un estudio clínico de cribado masivo en eventos de música, que cuenta con el apoyo del festival Primavera Sound y la Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas (FLS), seguirá adelante en coordinación con Salud Pública y el Procicat.

Las personas que participen en el ensayo se someterán a un test rápido tras haber respondido a un cuestionario de salud que permitirá descartar a quienes tengan síntomas compatibles con COVID-19 o con patologías previas susceptibles de un mal pronóstico de la enfermedad en caso de contraer el virus.

Antes de la apertura de puertas, se realizará una prueba PCR a la mitad de los participantes, lo que permitirá evaluar la eficacia de los tests rápidos como estrategia de cribado en acontecimientos con gran afluencia de gente.

Una vez dentro del local, los asistentes tendrán que llevar en todo momento mascarilla, que solo se podrán quitar para consumir una bebida en puntos destinados a tal efecto, y no será necesario respetar la distancia de seguridad.

Ocho días después del concierto, se volverán a practicar test rápidos de antígenos a todos los asistentes y una nueva prueba PCR a los mismos participantes a quienes ya se les realizó el día del acontecimiento.

Las personas que den positivo en esta nueva prueba serán sometidas a un seguimiento médico exhaustivo, mientras que los que den negativo tendrán que responder un cuestionario de síntomas diez días después del recital.