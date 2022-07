Russell Crowe sorprende con su cambio físico en su regreso al Coliseo de Roma

Russell Crowe es un exitoso actor reconocido por su larga trayectoria, en la que ha aparecido en películas como 'Romper Stomper' (1992), 'Virtuosity' (1995), 'L. A. Confidential' (1997), 'Gladiator' (2000), 'Prueba de vida' (2000), 'Master and Commander: The Far Side of the World' (2003), 'Cinderella Man' (2005), 'American Gangster' (2007), 'State of Play' (2009), 'Robin Hood' (2010), 'The Next Three Days' (2010), 'Los miserables' (2012), 'El hombre de los puños de hierro' (2012), 'El hombre de acero' (2013), 'Noé' (2014) y 'The Water Diviner' (2014), entre otras.

Estos proyectos le han servido para tener cierto reconocimiento y ser galardonado en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Entre esto, tres consecutivas nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, un Premio Óscar, dos Globo de Oro y un premio BAFTA.

Sin embargo, fue su papel como el general romano Maximus Decimus Meridius en 'Gladiator' (2000), dirigida por Ridley Scott, el que catapultó a la fama internacional y acaparó la atención de todos los cinéfilos. De hecho, fue galardonado en más de una ocasión por esta interpretación y recibió un Óscar al mejor actor, un Premio de la Asociación de Críticos de Cine al mejor actor, un Premio Empire al mejor actor y un London Film Critics Circle Award al mejor actor. Esto le llevó a protagonizar otro de su mejores trabajos, 'Una mente maravillosa', por la que fue premiado con un BAFTA al mejor actor, un Globo de Oro al mejor actor dramático y un Premio del Sindicato de Actores al mejor actor.









"Llevando a los niños a ver mi antigua oficina"

Es por esto por lo que la última publicación del actor en redes sociales ha dado mucho que hablar, además de la reacción de muchos nostálgicos. "Llevando a los niños a ver mi antigua oficina", escribe Crowe, junto a una imagen en la que se le puede ver posando junto a sus hijos frente al Coliseo de Roma, ciudad en la que se encuentra disfrutando de una breves vacaciones junto a su familia.

Fue el 5 de mayo del año 2000 cuando llegó a los cines una de las películas que hizo historia. No obstante, su rodaje no fue sencillo, dado que comenzaron a grabar con un guion de tan solo 21 páginas sin desenlace y se fue completando sobre la marcha. De la misma manera, el montaje de decorados, trajes y armaduras tuvieron que hacerlos los miembros del equipo debido a los altos costes o a la no disponibilidad de los artículos que necesitaban. Se hicieron 100 armaduras de acero, 550 de poliuretano y 27.500 piezas para armaduras, en un periodo de tres meses.

Por otro lado, la película se rodó en diferentes escenarios de Inglaterra, Italia, Marruecos y Malta. Fue en esta isla donde se rodaron todas las escenas del interior del Coliseo romano, dado que es una réplica exacta del original. Solo se construyó un tercio del anfiteatro de 15 metros de altura. Las partes restantes se incluyeron digitalmente.