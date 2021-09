Ruscalleda, Niedekofler y Gagnaire participarán en Gastronomic Foro Barcelona

Los cocineros triestrellados Carme Ruscalleda, Norbert Niedekofler, Joan Roca, Ángel León, Eneko Atxa y Pierre Gagnaire participarán en la próxima edición del Gastronomic Forum Barcelona, que reunirá del 18 al 20 de octubre a más de 300 empresas y que tiene como lema este año la alimentación sostenible.

El salón, que se instalará en el palacio 8 de la feria barcelonesa del recinto de Montjuïc, acogerá un congreso gastronómico en el que intervendrán 60 chefs que suman 46 estrellas Michelin.

Tras el año de la pandemia, el certamen volverá a su formato presencial para ofrecer la mejor oferta de la restauración, la producción y la distribución de alimentos y bebidas, bajo "el objetivo común de avanzar hacia la alimentación sostenible y la necesaria recuperación sectorial", ha destacado este martes en la presentación Pep Palau, codirector del fórum.

Para el codirector de Gastronomic Forum Barcelona, Josep Alcaraz, el evento "permitirá volver a conectar negocios y operaciones comerciales suspendidas durante la pandemia".

El fórum incluirá asimismo propuestas especializadas como el Forum Dulce, centrado en la pastelería, la heladería y la panadería; y Espai Catalunya, con alimentos de proximidad y más de setenta empresas artesanas.

El espacio Forum Vino reunirá a, entre otros, sumilleres como Josep Roca y Ferran Centelles.

En relación con el lema de esta edición, en el Congreso Gastronómico Joan Roca dará a conocer su proyecto "Gastronomía Sostenible" en el Celler de Can Roca; Ángel León presentará el ecosistema marino sostenible creado alrededor de su restaurante A Poniente; y Eneko Atxa hablará de su experiencia después de que su restaurante Azurmendi haya sido reconocido como el más sostenible del mundo por The World's 50 Best Restaurants.

Bajo el mismo denominador común, uno de los espacios más activos del salón será el Forum Lab Barcelona Alimentación Sostenible, en el que más de cincuenta reconocidos expertos pondrán al alcance de empresas y profesionales de la restauración y la hostelería herramientas útiles para la gestión sostenible de sus negocios.

Su programa, ha precisado Palau, estará dividido en tres ejes temáticos: el restaurante sostenible, prácticas de sostenibilidad en la producción, el comercio y la distribución; y propuestas de valor, marketing y conocimiento para una mejor gestión de los negocios.

En el Forum Lab intervendrán cocineros como Fina Puigdevall, Xavier Pellicer, Oriol Ivern, Javier Olleros, Nandu Jubany, Albert Raurich, Paco Pérez, Eugeni de Diego o Marc Ribas, que hablarán de cómo gestionan con rentabilidad y prácticas sostenibles sus respectivos negocios.

El foro también acogerá la presentación de diversos modelos urbanos de producción alimentaria sostenible, expondrá el caso de diversas buenas prácticas agrícolas y dedicará una jornada al papel del comercio urbano, los mercados municipales y la distribución ecológica y ambientalmente responsable.

En el marco del Gastronomic se entregarán los Premios Cuiner 2021, que reconocen al mejor chef emergente del año, y los Premios Josep Mercader, que distinguen la trayectoria profesional de chefs, enólogos, responsables de sala, productores y divulgadores de la cocina catalana.

También los Premios InnoForum, que galardonan la mejor innovación gastronómica, la VI edición del EspaiSucre The best Dessert al mejor postre para restaurante y el VI Campeonato de España de Panettone Artesano.