Rozalén destaca los "vínculos" que crean las colaboraciones de músicos

La cantautora Ángeles Rozalén ha destacado los "vínculos" que crean las colaboraciones entre músicos y por ello ha abogado por incrementar las iniciativas que permiten a varios artistas trabajar juntos.

La cantante manchega ha hecho estas declaraciones durante una conversación con Ariel Rot en Logroño, en el marco del festival Actual, después de que ella fuera una de las invitadas del primer concierto de la gira "Un país para escucharlo" de Rot y Kiko Veneno.

Rozalén participó previamente en el programa de televisión "Un país para escucharlo", que dio origen a esta serie, "y fue uno de los regalos más grandes que me ha dado esta profesión" -ha declarado- con lo que ojalá hubiera muchas más iniciativas de este tipo.

Ha recordado cómo su participación en ese programa de televisión le sirvió para "presumir" de su tierra, Castilla-La Mancha, y "me regalasteis momentos como cantar con Perales, que era una cosa tan surrealista que os doy las gracias por inmortalizarlo en vídeo", ha subrayado.

Fue muy bonito que se viera una perspectiva desde fuera de su tierra, y ha incidido en que es buena patria poder descubrir tantos rincones a través de la música y las canciones.

Ariel Rot, por su parte, ha afirmado que quiere mantener el espíritu de la espontaneidad y cierta improvisación, porque es una manera distinta de subirse al escenario, sin todo mecanizado, como hace en su gira junto a Kiko Veneno titulada Un país para escucharlo, en la que cada concierto va a ser distinto.

Un país para escucharlo, ha proseguido, es una forma de retratar la música con tanta verdad, sobre todo, porque se actúa y habla con cada uno de los músicos y artistas en sitios con vínculos emocionales para ellos, ha destacado.

Rot ha incidido en que este programa que presentó es uno de los momentos más trascendentes de toda su carrera, y con puntos muy señalables, ya que le resultaba un programa muy natural y muy fácil de hacer.

No me costaba esfuerzo preguntar porque me gusta hablar de música y, realmente, el castin siempre era muy equilibrado, está hecho con mucho criterio y sabiduría, así que ojalá haya una cuarta temporada, o tendré que abandonar mi faceta de telepresentador, ha precisado entre risas.

Ha incidido en que este programa tenía una cosa muy espontánea y muy franca, de tal forma que él mismo, al principio, no sabía bien qué tipo de producción iba a ser ni el concepto, sino que pensaba que iba a hacer preguntas a los artistas participantes a su aire.EFE

1011796

sjf/ep/icn

(foto) (audio) (vídeo)