Rozalén comienza en Málaga "la gira que más hemos deseado en nuestra vida"

La cantautora y compositora María Rozalén, ha afirmado a Efe que la gira con 'El árbol y el bosque' que inicia mañana viernes en Málaga es la que tanto ella como su equipo "más hemos deseado en nuestra vida".

En una entrevista con Efe tras concluir el último ensayo de su concierto en Albacete, donde ha estado arropada por sus padres y amigos y familiares, antes de trasladarse a Málaga, Rozalén ha apuntado que "siempre hemos valorado mucho nuestro trabajo, pero ya sabemos que cuando no se tiene siempre se valora más y han sido meses muy duros".

Ha recalcado que "lo que más disfruto es subirme a un escenario" y ha reconocido tener "muchas ganas" de mostrar el disco que ha hecho, "que creo que es muy terapéutico" y del que ha detallado que "creo que es el más difícil que he hecho nunca, pero da como muchas ganas de vivir".

Ha considerado que estamos en un momento en el que "la gente necesita de música, de emocionarse y hasta de bailar, aunque tenga que ser en la silla de momento" y ha abogado por la "cultura segura" destacando que los conciertos "son en sitios abiertos o si son cerrados, muy grandes y con muchas distancias de seguridad, con mascarillas hasta que nos digan".

A su juicio, "es momento de apostar por el proyecto", aunque ha reconocido que hay algo más de "miedo" al comprar las entradas y se adquieren "más cerca de la fecha del concierto".

Pese a todo, ha dicho que "se ve la luz" y ha agradecido poder salir de gira por ella y por las 24 familias del equipo que trabajan con ella y hacen posible cada uno de los conciertos.

En este sentido, se ha mostrado encantada de "poder salir a la carretera" en una gira que comienza en Málaga y que la llevará a otras ciudades como Córdoba, Gijón, Murcia, Barcelona, Madrid, Alicante o Valencia, con fechas ya cerradas hasta el 18 de diciembre en Zaragoza.

De esas paradas, le hace "especial ilusión" el concierto en la Plaza de Toros de Albacete previsto para el viernes 27 de agosto: "es la primera vez que toco en la Plaza de Toros y hace mucho tiempo que no venimos a Albacete".

Al mismo tiempo, es "también es de las que más me imponen", ha admitido Rozalén, que ha adelantado que en esta gira "habrá muchas sorpresas, mucho colorido" e incluso ha desvelado que "se me va a ver cantando y haciendo cosas que jamás he hecho, ahí lo dejo".

"Me encanta ponerme retos y en esta gira hay más variedad de ritmos que nunca", ha subrayado al tiempo que apunta que "jamás habíamos preparado tanto los conciertos porque ahora hemos tenido el tiempo del que antes nunca disponíamos".

Rozalén, que este año incluso logró un Goya a la mejor canción original con 'Que no, que no', ha dicho que a veces piensa "que tengo una temporada regular", pero luego "lo pienso y veo que es injusto decir eso, porque en realidad profesionalmente en este tiempo me han pasado cosas muy bonicas".

"Llevo mucho tiempo sin cantar en un escenario, que es lo que me gusta hacer, pero he ganado un Goya y he cantado con compañeros con los que me ha hecho mucha ilusión", ha manifestado recordando otros trabajos como la cabecera de la serie 'Cuéntame' de TVE: "sería injusto que dijera que es una época mala".

Estos días ha anunciado la suspensión -hasta 2022- del festival Leturalma que organiza desde hace años en su pueblo, Letur (Albacete), en la comarca de la Sierra del Segura, sobre lo cual ha apuntado que la decisión ha sido "dolorosa" pero que en la localidad sus vecinos son en gran número mayores y "creo que hay que ser coherentes, también porque las fiestas en mi tierra de momento se han cancelado".

"No veía lógico meter en mi pueblo a tanta gente porque si le pasa algo a alguno de mis mayores no me lo perdonaría, así que hay que ser prudentes y en 2022 que no falte nadie", ha expuesto.

Por otro lado, ha dejado claro que cuando le llegue el turno por su edad se vacunará frente a la covid "porque le debemos muchísimo a la ciencia y a la sanidad" y ha enfatizado: "que por fin estemos viendo unos datos esperanzadores tiene que ver con la vacuna". EFE

