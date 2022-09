Rostros ocultos del Zinemaldia, en primer plano en muestra de Marina Palacio

La cineasta y artista multidisciplinar Marina Palacio ha convertido a proyeccionistas, conductores y otros profesionales de diferentes departamentos del Festival de Cine de San Sebastián en protagonistas de carteles de cine de películas ficticias con los que sitúa en primer plano el "engranaje" del Zinemaldia que no se ve a simple vista

"Film Not Found, Try Again" es el título de la muestra que podrá verse hasta el próximo 31 de octubre en el acceso a las oficinas del Zinemaldia, situadas en la segunda plata del centro Tabakalera de San Sebastián.

"La idea nació como un juego cuando estudiaba Bellas Artes y sentía que los proyectos no me llenaban, que eran puramente académicos y se alejaban del disfrute que supone para mí crear", ha explicado Marina Palacio (San Sebastián 1996) en la presentación de la exposición.

El proyecto se ha trasladado cinco años más tarde a la esfera del Festival de Cine y consiste en "inventar, imaginar películas que nunca han existido ni van a existir y que intentan retratar a las personas que salen en las fotos", ha explicado.

"Aparentemente son filmes verdaderos, pero realmente no son actores ni actrices y, en principio, no van a aparecer en ninguno", ha explicado esta creadora que considera que "el arte es también parar y pensar y descubrir más allá de lo que se ve a primera vista".

Cada cartel tiene un espacio donde supuestamente deberían aparecer los créditos en los que cada retratado explica quién es realmente y su vinculación al Zinemaldia.

Además, mediante el código QR se accede a un microrrelato que intenta llegar a cada una de las historias que evoca cada cartel y que han sido elaboradas por Jesús Palacio, padre y colaborador de la artista.

"Qué mejor que el 70 aniversario del Festival para homenajear, a través de estos actores y actrices ocasionales que se han situado ante la cámara, a los cientos de personas que, detrás de los focos, han sido imprescindibles para la buena marcha del Festival edición tras edición", ha señalado Palacio.

Entre los carteles figura el dedicado a la "película" "Licht Onhe", dedicado a conservadoras y restauradoras que trabajaron sobre el fondo documental descubierto hace tres años en el almacén del Festival de Cine, y "G", protagonizada por uno de los integrantes del departamento de producción.

Marina Palacio sienta en un sofá "chester" a uno de los conductores del Zinemaldia para el cartel del "filme" "Date Cuenta" y coloca tras una cristalera a una proyectista para "O farol, branco".

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Palacio realizó el postgrado de Creación de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

En 2020 realizó el cortometraje "Ya no duermo", incluido en el programa "Kimuak" y estrenado en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián, que obtuvo la Biznaga al Mejor Cortometraje de Ficción en el Festival de Málaga y el premio al Mejor Cortometraje Iberoamericano de Shorts México.

Palacio está inmersa en primer largometraje, "Y así seguirán las cosas", que comenzó a desarrollar en el programa Noka Mentoring en 2020 y que al año siguiente pasó por las residencias de Ikusmira Berriak.