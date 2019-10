Rosell elude dar cifras del muro de pago de "El Mundo", pero está satisfecho

El director del diario "El Mundo", Francisco Rosell, ha eludido dar cifras de cuántos usuarios se han sumado al "muro de pago" implantado por el periódico hace una semana, si bien ha reconocido que los resultados son "satisfactorios" porque desde que arrancó "ha habido un río constante" de suscripciones.

"No quiero tentar a la suerte porque sé que la suerte del principiante no marca tendencia, pero los resultados que estamos obteniendo son satisfactorios en línea con lo que nos habíamos marcado y eso nos anima a seguir esta carrera de fondo en la que todos los medios de comunicación van a entrar", ha señalado Rosell en un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Comunicación.

Coincidiendo con su 30 aniversario, "El Mundo" inauguró el pasado martes un modelo "freemium" que ofrece a los usuarios de la edición digital la posibilidad de suscribirse para acceder a un paquete de contenidos de pago, entre ellos, la sección de opinión, y a una serie de ventajas.

Rosell ha explicado que este modelo se abrió a las 6 de la mañana y que media hora después ya tenían los primeros suscriptores: "A partir de ahí ha sido un río constante el que se está produciendo", ha subrayado el director del rotativo que edita Unidad Editorial, para quien los resultados aún son "prematuros", aunque "han cubierto" sus expectativas.

El periódico se ha planteado este nuevo modelo de suscripción como una "doble competición": Ofrecer al público información de calidad en abierto cuyo tráfico le permita "ser el líder que es actualmente" y contenidos añadidos que se apartan "del periodismo de 'clickeo'".

"No podemos dar gratis esa información", ha aseverado Rosell, que ha recalcado que el "gran reto" al que se enfrentan los medios de comunicación para su viabilidad pasa por la construcción de un modelo de negocio que los haga rentables y proteja la independencia de sus contenidos.

Tras admitir que las grandes cabeceras, "singularmente 'El Mundo', han dado muchos tropezones", Rosell ha destacado el "monumental esfuerzo" que han hecho los medios para adaptarse a la era digital "sin perder su esencia y su alma".

Unos errores que han tenido "un alto coste", como el hacer creer que el periodismo es gratis cuando "producir información cuesta mucho dinero", ha advertido el director del rotativo, que, no obstante, ha considerado "alentador" ejemplos como los del diario estadounidense "The New York Times".

"En cualquier caso el futuro del periodismo está en manos de los periodistas si saben jugar sus bazas con talento, si no lo hacen, sólo disfrutaran de un pequeño privilegio: asistir en primer fila a su propio entierro", ha concluido.