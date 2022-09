Rosario La Tremendita materializa en un disco su "pasión por la guitarra"

Javier Herrero.

Rosario La Tremendita quería ser guitarrista, pero alcanzó la fama como cantaora vanguardista. En "Tremenda. Principio y Origen", segunda parte de su último proyecto discográfico, abandona las texturas electrónicas para satisfacer esa "pasión" por las seis cuerdas junto a algunos de los más grandes.

"Mi pasión es la guitarra y ver mi disco y mis composiciones acompañadas por 10 guitarristas de primera línea a los que admiro es un sueño cumplido", afirma a Efe esta artista sevillana que aprendió a domar la voz en el tablao de su padre para luego buscar su propio camino en trabajos experimentales.

Así era el álbum previo "Tremenda" (2021), galardonado con el Premio de la Música Independiente (MIN) al mejor disco de flamenco. Durante sus tres años de elaboración, a menudo sintió la tentación de acompañar los temas de manera tradicional, "pero no tenía mucha cabida".

"Haz otro disco", le recomendó el coproductor Pablo Martín Jones. "Otro disco no, haré el mismo pero con guitarra", respondió La Tremendita, que echó mano del mismo repertorio en esta segunda parte que se publicó este pasado viernes y que ella llama "un viaje de vuelta" a aquello con lo que se crió.

El resultado, no obstante, dista mucho de ser simplemente el mismo álbum vestido de otra forma. "No son comparables. Me he dado cuenta de que es un disco nuevo, aunque sean las mismas canciones", precisa esta cantaora nacida Rosario Guerrero (Sevilla, 1984).

Como artista independiente, reconoce que en esta empresa que lucha por "levantar a pulso" fue muy importante el reconocimiento recibido por los Premios MIN. "Fue muy gratificante y un chute de energía para seguir haciendo ese viaje de vuelta", comenta.

A su lado, una nutrida representación de diversas generaciones de guitarristas, desde jóvenes como Niño del Tomate, pesos pesados como Diego del Morao, Rycardo Moreno o Niño Josele y "maestros" como Tomatito o Rafael Riquini, al que tras toda una mañana de grabación se lo llevó a casa a comer y a pasar toda una tarde "tocando hasta la caída de la noche".

"Trabajar con cada uno de estos guitarristas ha sido para mí algo mágico, porque yo en realidad quería ser guitarrista y, de hecho, tengo la gran suerte de llevarme increíble con los músicos, mejor que con los cantaores, porque me gusta mucho la creación musical", afirma.

Cinco de ellos (Riqueni, Dani de Morón, Rycardo Moreno, Paquete y Joselito Acedo) la acompañarán en la presentación de este trabajo en la Bienal de Sevilla este domingo, 18 de septiembre.

Habrá además una sorpresa, cuenta a Efe una Tremendita que anda "de los nervios", ya que también les acompañará la banda para hacer que en algunos momentos ambas partes del disco doble "Tremenda" coexistan sobre el escenario.