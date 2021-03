Rosario actuará el 8 de junio en el Festival Jardins de Pedralbes

La cantante de flamenco Rosario Flores actuará el 8 de junio en el IX Festival Jardins de Pedrables de Barcelona, que se celebrará del 1 de junio al 17 de julio.

La artista interpretará algunos de sus granes éxitos, así como nuevos temas, entre los que se encuentra 'Te lo digo todo y no te digo na', que plasma "su estilo propio", ha informado el festival en un comunicado este lunes.

La cantante se suma a un cartel en el que ya figuran cantantes y bandas como Love of Lesbian, Loquillo, James Blunt, Manel, Andrés Calamaro, Carla Bruni, Nathy Peluso, Raphael, Patti Smith and the Band, Nile Rodgers & Chic, Zahara, Vanesa Martín, Alvaro Soler, Madness, Alan Parsons Live Project y Juanes, entre otros.