Rosa Montero trata la locura como algo consustancial a la vida en última obra

La relación con la locura como algo consustancial a la vida ha acompañado a Rosa Montero desde que siendo adolescente tuvo su primer ataque de pánico y ha sido la fuente inspiradora de su último libro, un ensayo escrito con las claves narrativas de la ficción, titulado El peligro de estar cuerda que ha presentado hoy en Gijón.

Desde niña siempre tuvo clarísimo que su cabeza iba por otro lado y que la frontera entre la realidad y la imaginación era algo difusa, ha afirmado este domingo en la Semana Negra de Gijón, donde ha presentado la obra.

Montero, una de las escritoras más prolíficas y premiadas de las letras españolas, ha dicho que El peligro de estar cuerda (Seix Barral) le ayudó a perder un poco el miedo a la muerte, una obsesión que está detrás de toda su obra literaria, porque está convencida de que todo lo que escribió lo hizo para superar ese temor vital.

Al final yo siempre escribo solo del miedo a la muerte, porque el sentido de la vida no es más que el relato que nos inventamos para soportar el sinsentido de la muerte, ha destacado.

Durante dos años, Montero fue acumulando documentación sobre casos de pérdida de la razón hasta que llegó a tener sobre la mesa 27.000 tarjetas de guía para comenzar la escritura en un bosque incontrolado de información que le llevó a pensar que era imposible hacer nada con ello.

En medio del desánimo, en el que dio casi por muerto el libro y después de varios días de buscar una fórmula para sacarlo adelante, descubrió algo que le devolvió las fuerzas y la ilusión, redactar un ensayo con la emoción de las novelas de ficción.

Escribir requiere un esfuerzo terrorífico, necesitas que el libro brille dentro de ti, sentir una emoción que no te cabe en el pecho, que te quema por dentro, ha expresado en la rueda de prensa que ha dado hoy en el festival de Gijón.

Ha confesado que El peligro de estar cuerda tuvo en ella un efecto terapéutico, se sintió aliviada y comprendió que podía descansar, como después de una sesión de psicoanálisis en la que se consigue modificar el relato de vida que cada uno se construye a sí mismo.

Desde hace 30 años, Montero no ha vuelto a tener ataques de pánico, vive en su casa rodeada de libros, muchos regalados por amigos y admiradores y su última obra le permitió quitar el ruido de su vida.

Montero se ha manifestado defensora de la terapia psicoanalítica, que considera interesante porque ayuda a cambiar la narración que cada uno hace de su propia vida, que es al fin y al cabo una construcción intelectual.

La autora de decenas de libros de distintos géneros, con una trayectoria periodística reconocida con el Premio Nacional de Periodismo, ha dicho que la distancia entre realidad y la imaginación suele ser muy corta y a menudo es poco visible bajo un manto de niebla.

Me pasa seguido cuando intento recordar algo y no sé si realmente lo he vivido o me lo he inventado, la frontera entre lo real y lo ficticio es difusa. EFE.

