Rosa Montero alerta de una bajada radical de la lectura por el uso del móvil

La escritora Rosa Montero ha alertado de que "por primera vez" se ha producido un descenso de la lectura "verdaderamente radical" en todo el mundo debido a la masificación y de los teléfonos inteligentes y concluye que si escribir nunca fue rentable ahora es "cero".

"Ha habido por primera vez una bajada de la lectura verdaderamente radical con la masificación de los smartphone, con los que nos pasamos entre cuatro y cinco horas, a mordisquitos, con una media de ochenta enganches al día", ha dicho a Efe la escritora, que participa en Avilés en el festival de literatura fantástica Celsius 232.

Montero, Premio Nacional de las Letras 2017, ha asegurado que si antes se leían veinte libros al año, ahora se leen dos, que, además, son los que están en lo más alto de la clasificación de ventas.

"Eso es peligroso para la profesión, para la cultura y para todo", ha alertado Montero, quien, no obstante, ha dicho confiar en que la sociedad, "que es muy plástica", se termine adaptando a la situación.

La escritora madrileña ha acudido al Festival Celsius 232 de terror y fantasía que se celebra estos días en Avilés con "Los tiempos del odio", una novelar de ciencia ficción de la saga que hila la detective replicante Bruna Husky, su personaje más icónico.

La novela habla de los dogmatismos extremos de toda índole que afectan al mundo global y que, en su opinión, han aterrizado en España con discursos que antes no se expresaban tan abiertamente.

Para la escritora, el crecimiento de Vox ha representado "la incorporación tardía de España al fanatismo mundial", que ha cogido fuelle con discursos "basados en el odio que antes nadie se atrevía a pronunciar".

"Estábamos un poco vacunados por la dictadura reciente pero, como se ve, eso no nos salva", ha subrayado Montero, para quien si no se refunda la democracia y si no se lucha por los valores conseguidos "se pueden perder cosas que ha conseguido la humanidad en los dos últimos siglos con un gran sacrificio".

Su novela, en ese sentido, es esperanzadora, ya que en ella "termina ganado la luz contra las tinieblas, el progreso contra estos retrógrados terribles".

Mientras tanto, continúa adelante el salto de Bruna Husky a la pequeña pantalla en formato de serie de televisión, con un productor que ha comprado los derechos y que está buscando plataforma para su emisión.

La serie tendrá una primera temporada de ocho capítulos de 55 minutos y ya se está abordando el guión del primero de ellos bajo la supervisión de Montero.