Rosa María Mateo: "Soy independiente y nadie me va a dar órdenes"

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha defendido hoy la independencia de su gestión y ha advertido a todos los grupos políticos de que no va consentir que quieran controlar la corporación pública ni le den órdenes.

"Yo vengo aquí a decir la verdad (...). Soy independiente y nadie me va a dar órdenes, ni ustedes ni nadie", ha enfatizado Mateo ante la Comisión Mixta de Control de RTVE, en la que ha acusado a los políticos de importarles "muy poco" la televisión pública y de que sólo se interesan por ella "cuando la pueden controlar".

"Los trabajadores de RTVE estamos un poco cansados de todos los políticos, perdonen que se lo diga", ha subrayado Mateo.

Mateo ha afirmado que no ha dado ningún tipo de instrucción a los servicios informativos ni ha recibido órdenes desde el PSOE para llevar a cabo su gestión, algo que "no ha ocurrido ni va a ocurrir".

"No soy podemita, no soy socialista, no soy nada, soy una ciudadana que cree sobre todo en la libertad de los seres humanos (...). Creo profundamente en la libertad y quiero decirles que mi libertad les beneficia", ha indicado.

En su primera rendición de cuentas ante las Cortes desde su designación el pasado julio, la administradora única provisional ha aseverado que los ceses y nombramientos que ha llevado a cabo se sustentan en criterios profesionales y no pueden ser calificados de purga.

"Purga significa abuso de poder y en definitiva dictadura, sea del color que sea. (...) Los cambios son habituales en las empresas públicas y privadas, los cargos no pertenecen a nadie en propiedad", ha destacado, para después alegar que la imparcialidad, la independencia, la profesionalidad y el compromiso público han guiado sus decisiones.

Mateo, "consciente de la trascendencia y provisionalidad de un reto tan complejo", ha sostenido que los trabajadores de RTVE defienden el periodismo independiente y el concepto de radiotelevisión pública "con uñas y dientes" y ha advertido a los parlamentarios de que una "televisión manipulada les daña".

Mateo, que ha insistido en que "está de paso", ha deseado que el concurso público para designar un nuevo Consejo de Administración de RTVE culmine "cuanto antes" para que su mandato provisional dure "el menor tiempo posible".

En una comparecencia muy tensa, especialmente en las réplicas del PP, la periodista ha censurado el tono de las discusiones parlamentarias y ha preguntado al presidente de la comisión si son habituales las interrupciones con semejantes críticas.

La administradora única ha recordado que tan sólo lleva dos meses en el cargo, ha pedido "al menos el beneficio de la duda" y ha reiterado que sus planes consisten en dejar RTVE con una plantilla motivada, con profesionales que hayan recuperado el valor del periodismo y con unos medios que sean de todos y cada uno de los españoles.

"Dejen hacer su trabajo a los periodistas. Ni el poder ni los cargos nos corresponden por designio divino", "RTVE no es un juguete que podamos manipular a nuestro antojo", ha zanjado.