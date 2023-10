Roger Deakins: Las películas y las fotos deben conectar emocionalmente con quien las mira

El director de fotografía Roger Deakins, nominado en 16 ocasiones a los Oscar y ganador de dos estatuillas, afirma que cuando rueda una película o hace una fotografía "el reto es intentar crear alguna conexión entre lo que hay en la imagen y el público", aunque el trabajo en cada uno de estos ámbitos sea "muy diferente".

En una entrevista con EFE, Deakins, que ha presentado en la galería Villa del Arte de Barcelona su primera exposición de fotografías en España, ha recalcado que, cuando busca imágenes, no trata "solo de fotografiar porque sí, porque queda bonito", sino de "establecer un vínculo con el espectador".

La exposición fotográfica, organizada también en colaboración con la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), contiene una selección de imágenes del libro del cinematógrafo 'BYWAYS' (Diamani), que se publicó en 2021 y se presenta por primera vez en España.

A lo largo de su exitosa carrera, Roger Deakins (1949, Torquay, Reino Unido), ha colaborado con destacados directores, como los hermanos Coen, Sam Mendes y Denis Villeneuve, y ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones.

"He disfrutado mucho de mi carrera y he tenido experiencias magníficas, soy muy afortunado de trabajar con directores tan maravillosos", ha asegurado el cinematógrafo.

Entre sus logros más destacados se encuentran sus 16 nominaciones al premio Oscar por Mejor fotografía, que ha ganado en dos ocasiones por su trabajo en 'Blade Runner 2049' y '1917', así como cinco premios BAFTA, por estas mismas películas y por 'The man who wasn't there' (El hombre que nunca estuvo allí), 'No country for old men' (No es país para viejos) y 'True Grit' (Valor de ley).

Para el director, aunque rodar '1917' "fue un reto, ya que se hizo en una sola toma", la dificultad le resultó "menor que en otras películas".

Pasamos mucho tiempo en la preproducción, estudiando exactamente cómo hacerlo, pero cuando tuvimos a los actores en el set y estábamos rodando para el resultado final, fue bastante más fácil, ha explicado.

En este sentido, Deakins reconoce que cada filme "es un reto" y "siempre estás tratando de lograr algo que probablemente nunca podrías lograr, pero todavía estás luchando por ello".

Otras de las películas en las que el cinematógrafo ha dejado su huella son 'The shawshank redemption' (Cadena perpetua) , 'Skyfall', 'Fargo', 'Sicario' y 'Revolutionary road', entre otras.

"La manera de trabajar cuando haces cine o tomas fotografías es muy diferente; en una película a veces hay cientos de personas colaborando, pero cuando hago fotos estoy solo, es mucho más personal", ha precisado.

'BYWAYS', el primer libro monográfico de Deakins, incluye imágenes inéditas en blanco y negro que reflejan la mirada única del cineasta, desde 1971 hasta el presente.

Deakins ha aclarado que algunas de las imágenes que presenta en la exposición, en la galería del carrer la Palla 10 de Barcelona, "no son del libro, hay cuatro o cinco muy recientes", y que la elección de cuáles formarían parte de ella "fue en gran medida una selección de grupo".

El libro atraviesa la lente de Deakins para ofrecer una perspectiva única de paisajes, capturando momentos de gran belleza extraídos directamente de la vida cotidiana y pasando por amplias vistas hasta llegar a retratos íntimos.

"Recuerdo el momento en el que tomé cada fotografía y por qué estaba allí, me gusta explorar lugares y encontrar una imagen que signifique algo para mí, así que espero que también signifiquen algo para el espectador", ha confesado.

Deakins sostiene que "no hay un tema en concreto" que le inspire cuando hace fotos: "Algunas las tomé en 1971 cuando estaba fotografiando la vida en el campo y otras las tomé hace unos meses en las Vegas; eso es lo que me gusta, poder ir a algún lugar y encontrar algo que me parezca interesante".

Como parte de las actividades de su primera visita a España, Deakins impartió ayer junto a su mujer una clase magistral en la ECIB, para compartir su experiencia en el campo de la cinematografía con los estudiantes de la escuela.

Durante su estancia en la ciudad, el director de fotografía también asistirá este viernes a la proyección de su primer largometraje, '1984', dirigido por Michael Radford, en la Filmoteca de Catalunya.

Por último, mañana Deakins presentará 'BYWAYS' en la Llibrería Finestres de Barcelona, donde también firma ejemplares del volumen. EFE.

