Rodríguez Uribes: "En medio de una pandemia, hemos hecho por la cultura más en un año que el PP en seis"

El ministro de Cultura asegura en el Senado que es "compatible" defender la tauromaquia con "la ética animal"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido este miércoles 17 de marzo durante una Comisión en el Senado la gestión de su departamento durante toda la pandemia de coronavirus, asegurando que ha hecho "más en un año que el PP en los últimos seis años por la cultura".

"¿Cómo puede usted reprochar que hemos abandonado la cultura?", ha cuestionado Uribes al senador 'popular' Miguel Lorenzo, quien ha instado al ministro a "ponerse las pilas" con el sector porque "detrás de todo esto hay mucho sufrimiento". El ministro ha repasado las políticas culturales de su año al frente del departamento, destacando por ejemplo la concesión de 80 millones en ayudas directas.

"En otros países hablan de la excepción cultural española, no es propaganda, son hechos. Es verdad que la situación es tan grave que todo lo que hagamos va a ser insuficientes, pero si a usted le parece poco lo hecho, que está en su derecho, sepa que es un esfuerzo de un Gobierno comprometido con que nadie se quede atrás", ha señalado.

Lorenzo ha sacado a colación el desarrollo del Estatuto del Artista, del que se dio un plazo de 6 meses para sacarlo adelante y aún no ha salido. Además, ha pedido al ministro que atienda peticiones más concretas como las de las fiestas populares. "Han ignorado por completo un sector tan importante, abandonando a trabajadores. No sé si es peloteo que se diga que España es un modelo, pero desde luego no merece una felicitación", ha criticado el senador 'poopular'.

En el caso concreto de las fiestas populares, Uribes ha recordado que la titularidad de la gestión cultural es "compartida y concurrente". "Si de verdad cree que yo debo de ocuparme de las ferias de los pueblos, está introduciendo un elemento demagógico, porque de eso tienen que ocuparse los ayuntamientos y diputaciones", ha añadido.

"El PP llevaba gobernando seis años y la cultura la dejaron para el final, nosotros para el principio. Llevo un año de ministro y en este tiempo de pandemia hemos mantenido la cultura abierta. No es peloteo, es un reconocimiento que además es mérito de todos, también de las comunidades autónomas", ha destacado.

LOS TOROS Y EL "DEBER" DE CULTURA

Por otro lado, el ministro también ha defendido en la Cámara Alta la labor de Cultura respecto a la tauromaquia. "Tengo el deber como responsable público de ocuparme de todos los contenidos de cultura y la tauramoquia forma parte de ella. Debo protegerla y preservarla y eso es compatible con los deberes que tenemos hacia los animales", ha señalado.

Uribes ha respondido de esta manera a la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, quien ha reclamado "eliminar las prácticas de maltrato animal", en referencia a la tauromaquia, así como evitar el desvío de dinero publico y la aparición en medios de estos eventos taurinos. "La tauromaquia no produce ningún beneficio al conjunto de la sociedad", ha apuntado.

"Una cosa es nuestro deber de protección y cuidado hacia los animales, pero la tauromaquia tiene otras dimensiones que hay que tener en cuenta. No distinguir esto nos llevaría a un razonamiento simplista y a decisiones poco adecuadas", ha asegurado Uribes.

El ministro ha defendido también las ayudas a los trabajadores del sector taurino porque desde el ministerio "se ha buscado proteger a las personas, además vulnerables y con pocos recursos y que merecen como todos que atendamos sus necesidades". "Es compatible defender la tauromaquia y sus connotaciones históricas y culturales con la ética animal: si somos capaces de encontrar ese equilibrio, estaremos en una posición más razonable", ha concluido.