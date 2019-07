Rodrigo Sorogoyen competirá en la sección Horizontes del Festival de Venecia con 'Madre'

El director español Rodrigo Sorogoyen competirá con su película 'Madre' en la sección Horizontes de la 76 edición del Festival de Venecia, que tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre. Esta sección está dedicada a las películas que representan las tendencias estéticas y expresivas más novedosas del cine internacional.

Esta película está basada en el cortometraje homónimo nominado al Oscar en 2019 y se presenta como un thriller con "marcado pulso psicológico". Escrita junto a su coguionista habitual, Isabel Peña, está protagonizada por Marta Nieto, a quien le acompañan en el reparto Àlex Brendemühl y Jules Porier.

'Madre' se estrenará el 15 de noviembre, tras inaugurar el día 8 del mismo mes la Sección Oficial de la 16º Edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Asimismo, el Festival de Venecia ha anunciado también los nombres que componen la Sección Oficial, en la que se encuentran cineastas como Roman Polanski ('J'accuse'), Steven Soderbergh ('The laundromat'), Olivier Assayas ('Wasp Network'), Noah Baumbach ('Marriage story'), James Gray ('Ad astra'), Robert Guédiguian ('Gloria mundi'), Ciro Guerra ('Waiting for the barbarians'), Pablo Larraín ('Ema') o Kore-eda Hirokazu ('La vérité'), entre otros.

Además, el estreno mundial de la serie 'The New Pope', dirigida por el cineasta ganador de un Oscar, Paolo Sorrentino, tendrá lugar durante el 76 Festival Internacional de Cine de Venecia en un evento especial fuera de concurso con la proyección de dos episodios.