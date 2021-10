Rodrigo Leao publica "A Estrenha Beleza Da Vida" con invitados como Martirio

Rodrigo Leao ha publicado este viernes su nuevo disco, "A Estranha Beleza Da Vida", en el que ha contado con colaboraciones internacionales, entre las que se encuentran el estadounidense Kurt Wagner, miembro de Lambchop, y los españoles Suso Sáiz y Martirio.

Ella es la invitada del sencillo "Voz de sal", en el que además de con su voz ha participado también como coautora de la letra, según informa la nota de prensa, que recoge declaraciones del músico portugués: "¡Ya echaba de menos el castellano y esta fue una de las ideas que inmediatamente me recordó la voz de Martirio!".

Interrumpida por la pandemia de covid-19 la gira de su anterior trabajo, "O Método", Leao se retiró con su familia al campo y allí comenzó a crear, inspirado por la naturaleza que lo rodeaba.

"Pude sentir una diferencia en las primeras canciones: algo más positivo, más feliz, diferente a los estados de ánimo del disco anterior. Me hicieron pensar en un tiempo mucho antes del nuestro. Tal vez esto no fue un accidente, sino un intento inconsciente de olvidar lo que estaba sucediendo", ha señalado al respecto el propio artista, según recoge su discográfica.

Para su realización volvió a contar con sus colaboradores de siempre, los músicos, arreglistas y productores Pedro Oliveira, João Eleutério, Pedro Moreira y Carlos Tony Gomes, pero también con invitados externos.

Así, la cantante y compositora canadiense Michelle Gurevich canta en el primer sencillo, "Friend of a Friend", mientras que Kurt Wagner aparece en "Who Can Resist". Otras colaboraciones incluyen a la cantautora portuguesa Surma, en "O Ovo do Tempo", y al multiinstrumentista y productor español Suso Sáiz, en el tema que da nombre al disco, "A Estranha Beleza Da Vida".