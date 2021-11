Rodrigo Cortés lleva al cine la historia "poco conocida" de gueto de Varsovia

El director de cine gallego Rodrigo Cortés se ha mostrado muy satisfecho de su última película El amor en su lugar, porque se sabía muy poco de esta historia, la del gueto judío de Varsovia en 1940, donde miles de personas fueron aisladas con un muro del resto de la población.

En conferencia de prensa en el Festival de Cine de Sevilla, donde hoy se ha presentado la cinta, Cortés ha dicho que la película desvela cosas poco sabidas sobre el asunto que trata, porque se tiende a pensar "que un gueto era como un campo de concentración, pero eran reglas distintas.

Al director le fascinó que ya en 1942 se representarse una obra de teatro con éxito sobre esos hechos, y cuando leyó el primer borrador se encontró "con un potencial desafiante", que le parecía "insensato a priori, muy complejo de organizar en tiempo real una historia sin cortes y elipsis que obliga a entrar en una obra de teatro, ha dicho.

Toda la obra se basa en un grupo de actores en una noche de invierno iluminados por lámparas de carburo, que sacan adelante 'El amor en su lugar, de Jerzy Jurandot, de cuyas canciones en su libreto original sólo ha sobrevivido la letra hasta la actualidad, mientras que la banda sonora ha sido compuesta respetando la tradición del teatro musical del momento.

La obra de teatro, la representación y la vida de los intérpretes se entremezclan en esta historia, en la que un dilema a vida o muerte sacude la existencia de sus protagonistas.

El público ve una cosa cuando está sentado viendo la obra, pero cuando repetimos la misma escena con la cámara ya no era lo mismo, ha afirmado el director orensano, que señala que, con la película, "ahora el público puede darse cuenta de matices que no puede apreciar.

Rodrigo Cortés ha destacado el trabajo de fotografía de Rafael García, un hombre que con 55 años, puede sorprender que sea su primera película, con el que ha realizado varios trabajos en publicidad, y con el que ahora ha desarrollado una película llena de desafíos, planos muy largos, problemas con las luces, y no basta con que se vea, tiene que tener textura, tiene que ser un trabajo sensible y no es nada fácil.

Nacido en Orense en 1973, empieza a dirigir cortometrajes en su adolescencia, y Buried, su segunda película, se presentó en Sundance en 2010, con diez nominaciones a los premios Goya, el premio Sant Jordi, el Forqué y el Mèlies de Oro, entre otros.

Su siguiente película, Luces rojas (2012), con Robert de Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy, se estrenó en más de 60 países.

En 2018 estrenó Blackwood, protagonizada por Uma Thurman y Anna Sophia Robb. EFE

1010626

fcs/vg/aam