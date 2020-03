El rodaje de la última película de George Clooney en La Palma genera un gran impacto promocional y económico en la isla

El rodaje en La Palma de la película de George Clooney para Netflix 'The Midnight Sky' ha generado un gran impacto promocional y económico en la isla. De ello dan cuenta las 2.600 reservas en hoteles que esta producción supuso en la isla. Solo para la fase de rodaje, que duró cuatro días, se desplazaron hasta La Palma más de 200 personas, si bien en el referido dato de la ocupación hotelera hay que sumar las reservas del personal de la productora que trabajó en la isla desde el 7 de enero, con la fase de preproducción, y hasta el 6 de marzo, con la finalización de algunos otros detalles.

La repercusión en la dinamización de la economía insular de la película de George Clooney también se pone de manifiesto en el hecho de que se contrató a 75 personas de la isla para la realización de diferentes trabajos, así como a empresas locales como pueden ser de alquiler de maquinaria, de vehículos, ofimática, instalación de Internet, electricistas, constructoras y acondicionamiento de carreteras, entre otros.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, acompañado por el consejero de Innovación y Ordenación del Territorio, Gonzalo Pascual, pudieron conocer de primera mano estos datos en un encuentro que mantuvieron con el actor y director, y en el que el máximo representante de la Institución insular también tuvo la ocasión de agradecer al cineasta que parte de su nuevo proyecto cinematográfico, asociado a la plataforma audiovisual Netxflix, se haya rodado en parte en la isla.

Hernández Zapata y Pascual, que estuvieron acompañados por la coordinadora de la oficina de La Palma Film Commission, tuvieron la ocasión de comentar con Clooney otros aspectos relacionados con el rodaje de 'The Midnight Sky', la producción para el que la referida entidad, dependiente del Cabildo a través de Sodepal, se encargó de gestionar los permisos de rodaje en las distintas localizaciones de la isla y prestar apoyo a la productora en sus necesidades.

"Tal y como han dado muestra los medios de comunicación, el paso de George Clooney por La Palma para el rodaje de su último proyecto ha tenido un efecto muy positivo para la isla en su conjunto. En este sentido, la oficina de La Palma Film Commission, con la consejera Raquel Díaz al frente, ha vuelto a hacer un excelente trabajo ya no sólo en gestión y coordinación de los distintos aspectos asociados al rodaje, sino también en la promoción de La Palma como plató de cine, una isla que en un corto intervalo de tiempo ha acogido dos rodajes de una plataforma audiovisual internacional tan potente como Netflix y, en este caso, con un actor y director de reconocida fama internacional como George Clooney", indicó el presidente del Cabildo.

Distintas localizaciones de la isla de La Palma han sido escenario de la grabación del largometraje 'The Midnight Sky', un nuevo proyecto original de Netflix dirigido y protagonizado por George Clooney, adaptación de la novela de Lily Brooks-Dalton. El film, con guion de Mark L. Smith (El Renacido, Habitación sin salida), sigue a un científico solitario instalado en el Ártico, Augustine (George Clooney), en su carrera por impedir que la nave espacial Aether regrese a la Tierra, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global. Coprotagonizada por la actriz Felicity Jones, completan el reparto David Oyelowo (Selma, La reina de Katwe) y Sophie Rundle (Peaky Blinders), entre otros. Además, el equipo de rodaje de The Midnight Sky cuenta con el reconocido director de producción, James D. Bissell , conocido por su trabajo en el largometraje de Steven Spielberg 'E.T'.