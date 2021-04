De la Rocha viaja a La Movida de la mano de un pintor enamorado de la heroína

El escritor Alberto de la Rocha emprende un viaje al periodo de la Movida madrileña de la mano de un pintor "enamorado de la heroína" en su libro "Los años radicales", ganador de la decimocuarta edición del Premio Málaga de Novela.

"Del movimiento de La Movida hay una imagen amable y pensamos en los artistas como Almodóvar, pero me considero un escritor realista y al abordar cualquier tema, en este caso la heroína, quiero dar todos los ángulos del tema", ha afirmado De la Rocha este miércoles en la presentación de la novela, editada por Galaxia Gutenberg.

Añade que "es cierto que el protagonista se enamora de la heroína, se siente atraído por su mundillo y algunas páginas podrían parecer una apología de la heroína", pero lo que hacen es "justificar cómo siendo una persona inteligente vivió casi veinte años enganchado a ella".

"No quería hacer algo panfletario condenando la heroína, sino mostrar a alguien que se enganchó y que cuenta las razones por las que se enganchó pese a que todos sus amigos murieron por la heroína o por el sida", ha explicado el escritor madrileño.

Asegura que su idea inicial no era escribir una novela sobre La Movida madrileña, sino relatar "la historia de un pintor que fuera heroinómano".

"Después fui acotando geográficamente y el tiempo, tomaba notas y me di cuenta de que un artista en los 70 y los 80 en Madrid, era La Movida. El proceso fue ése, pero no quería una crónica de ese movimiento, no se menciona ningún local clásico y la palabra movida no aparece en toda la novela, pero obviamente es una novela de esa época".

Pese a que a veces se vinculaba la creatividad artística con el consumo de drogas, en su novela no se defiende esa relación, porque De la Rocha no cree que la haya y considera que "es un mito que circula alrededor de la creación".

"Yo trabajo con mi cabeza, necesito estar lúcido y no creo que las drogas me ayudaran a ello", ha señalado el escritor, que ha resaltado la fotografía seleccionada para la portada, de Alberto García-Alix, "que fue el fotógrafo por antonomasia de La Movida y fue además heroinómano".

Para el autor, esta imagen "es ideal como pórtico de la novela, porque quien no sepa nada del libro ya sabe cuál es el ambiente de la novela".

"Además, hay un personaje de la novela que es la hermana del protagonista, que viene a Madrid desde Asturias porque quiere ser una fotoperiodista importante, pero también queda enganchada de la heroína y se enamora de su ambiente y de los yonquis".

De la Rocha ha reivindicado la novela "de ficción" frente a lo que "está tan de moda como la autoficción", porque el protagonista es un pintor de 60 años, de origen aristocrático, que tiene casi 60 años y que estuvo enganchado a la heroína, por lo que no tiene "nada que ver" con él.

"Reivindico el viaje para un autor que supone hacer un personaje que no tiene nada que ver con él, frente al atajo de coger historias personales para hacer una novela", ha subrayado el ganador del Premio Málaga.