"Robot Dreams" de Sara Varon, la fábula casi moral que Berger llevará al cine

Si Philip K. Dick se preguntaba ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, la ilustradora norteamericana Sara Varon va un paso más allá en "Robot dreams" (Astronave), una tierna fábula en torno a las amistades, perdidas y recuperadas, que el director de cine Pablo Berger convertirá en un filme de animación.

"Robot dreams" es una novela gráfica muda, que engaña por su sencilla apariencia de cuento naif protagonizado por un perro solitario que se compra un robot para que le haga compañía, y al que no duda en abandonar tras una divertida jornada de playa, cuando el androide, que se ha atrevido a bañarse en el mar, se oxida y queda inmóvil en la arena.

Esa pequeña, o gran, traición, Varon (Chicago, 1971), que es una de las invitadas de Comic Barcelona, principal cita del sector en España que se clausura este domingo, la convierte en una honda reflexión sobre la amistad, el paso del tiempo, los remordimientos ante decisiones equivocadas y las segundas oportunidades que da la vida.

La obra puede parecer por su estética gráfica un libro destinado únicamente a público infantil -se publica en Astronave, el sello de literatura para los más jóvenes de Norma Editorial- pero su lectura tiene muchos más registros, y la propia ilustradora reconoce que es "para todos los públicos" y que es lo que a ella le apetecía escribir

"Robot dreams" surgió casi como un reto para Varon, cuando el marido de una amiga le provocó al decirle que "sólo escribía historias felices", por lo que se propuso hacer un relato corto que se basara en ese triste episodio de pérdida.

Cuando se lo planteó a su editor, éste le advirtió que era demasiado breve, por lo que la ilustradora ideó una serie de historias consecutivas con los dos personajes, pautadas por cada mes del año, para mostrar el paso del tiempo y cómo sus vidas tomaban diferentes derroteros.

Mientras el robot queda varado en la arena soñando con una vida mejor, que su antiguo amigo vuelva a repararlo y se lo lleve de allí, el perro, sí, piensa al principio en él, pero dedica luego sus esfuerzos a encontrar nuevos compañeros de juegos, relaciones que no acaban de prosperar, desde unos patos que le dejan para emigrar en busca del sol a un muñeco de nieve que no soporta la llegada de la primavera, y se derrite.

La ilustradora apunta que otra forma de entender este relato es desde el remordimiento, "en el que personaje del robot abandonado en la playa es como cuando tienes un animal de compañía y lo tienes que sacrificar porque está muy mayor o se ha puesto enfermo, y has de tomar esa decisión de dejarlo ir".

El libro aparece ahora en España, quince años después de su publicación original, impulsado por la adaptación animada al cine que el bilbaino Pablo Berger ("Torremolinos 73", "Blancanieves", entre sus filmes) tiene previsto estrenar.

"Normalmente cuando sacas un libro, muchas persona contactan contigo para poder hacer una versión animada. Pablo me envío una copia de "Blancanieves" y me gustó mucho. Me hizo ilusión conocerlo, y me cayó superbien, es una persona maravillosa y me gustó mucho la idea de una película en 2D (animación tradicional) y no en 3D, porque yo crecí con este tipo de animación", comenta la autora.

Otro aspecto que decantó la balanza hacia el sí al proyecto de adaptación de Berger, y que conquistó a Varon, fue la idea del director vasco de ambientar la historia de una forma más palpable y reconocible que en el libro original, en la ciudad Nueva York.

"Me gusta lo que ha hecho, a pesar de los cambios que ha introducido, mantiene la autenticidad de la historia, y creo que no hay nadie que pudiera haber conseguido un resultado tan increíble, con fondos y detalles espléndidos. Le ha dado una nueva dimensión a Robot dreams", afirma la dibujante, cuyos trabajos han estado en la lista de lectura infantil que realiza la comunicadora Oprah Winfrey. EFE

