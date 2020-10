LA RIOJA.-El Teatro Bretón mantiene los horarios de los dos espectáculos programados este fin de semana

El Teatro Bretón mantiene los horarios de los dos espectáculos programados este fin de semana dentro del 41 Festival de Teatro de Logroño: 'Erritu' comenzará el sábado a las 20,30 horas; y el domingo 'Yolo (Yuy only live once), a las 19,30 horas.

El horario del resto de los espectáculos programados en el 41 Festival de Teatro de Logroño se ajustará al periodo de restricción nocturna establecido a las 22 horas. La próxima semana, el Teatro Bretón comunicará los horarios definitivos.

El espectáculo de danza 'Erritu' presentará el sábado 31 de octubre, a las 20,30 horas, un viaje vital que atraviesa mediante ritos de paso individuales y colectivos los distintos estados de la vida en relación con la naturaleza y con la comunidad.

Estados que van desde el nacimiento al caos, pasando por el desierto de la soledad, hasta llegar al encuentro, el amor y, finalmente, la muerte.

Espiritualidad, ternura y decisión personal se dan la mano con un viaje que, al final, resulta colectivo pero influido por las trayectorias de los más conscientes.

Este último trabajo de danza de la compañía vasca Kukai Dantza, cuenta con la colaboración del coreógrafo Sharon Fridman, por cuyo trabajo ha sido reconocido con el Premio Max 2019 a la Mejor Coreografía. El espectáculo tiene una duración de 60 minutos.

El domingo 1 de noviembre, a las 19,30 horas, se representará 'Yolo (You only live once)', un dinámico espectáculo de circo de la compañía valenciana de Lucas Escobedo. Esta producción está inspirada en el imaginario del pintor Joaquín Soralla.

'Yolo' es un canto a la vida a través del circo y de la música. Es el sueño de alguien hecho realidad; un grito de lucha que nace de lo más profundo de uno mismo para inundar el escenario y llenar el patio de butacas de ilusión.

Esta función de circo para todos los públicos está llena de energía, fuerza y ritmo. Habla de las diferentes realidades que nos encontramos en el camino, poniendo especial énfasis en el apoyo del grupo, de los iguales. Mediante diferentes disciplinas de circo (acrobacias, malabares, técnicas aéreas y humor) presenta distintas situaciones, aparentemente imposibles.

'Yolo' obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo de gran formato en Feten 2019 y fue merecedor, igualmente, del Premio de las Artes Escénicas Valencianas al Mejor Espectáculo de Circo. Ambos espectáculos están incluidos en el Programa Platea del Ministerio de Cultura y Deporte.