LA RIOJA.-El diseñador, Martín Azúa, cierra este viernes el programa de actos del Proyecto Diseño en La Tierra

El diseñador, Martín Azúa, cierra este viernes, 26 de marzo, el programa de actividades incluidas en el Proyecto Diseño en La Tierra, que vienen a completar la exposición del mismo nombre que se ha organizado con motivo de la XVIII edición de arte en la tierra. La muestra se puede visitar hasta este domingo 28 de marzo en la Sala de Exposiciones de la ESDIR.

Nos permite un recorrido por más de cien proyectos elaborados por más de 100 alumnos de las cuatro modalidades de Diseño de la ESDIR: Diseño Gráfico, de Moda, de Interiores y de Producto que se realizaron para el Festival Arte en la Tierra de Santa Lucía de Ocón.

El Festival no se pudo celebrar el pasado verano en su entorno natural por culpa de la pandemia y ahora se exhibe en la ESDIR.

Martín Azúa es un artista y diseñador nacido en el País Vasco. Trabaja entre Barcelona y la Isla de Pico (Azores). Su formación en Bellas Artes confiere a su obra un carácter especulativo y experimental. Uno de sus primeros proyectos fue la "Casa Básica" una radical interpretación de un refugio nómada, que desde el año 2007 forma parte de la colección del Moma de New York.

Azúa es un apasionado observador de la naturaleza que incorpora en muchos de sus trabajos especialmente en las piezas de cerámica que diseña.

Reivindica la utilización de la artesanía para salvaguardar la diversidad natural de la cultura material y tecnológica, colaborando con artesanos de diferentes oficios.

Paralelamente a su trabajo más personal ha diseñado productos y espacios para importantes empresas e instituciones, entre las que cabe destacar el diseño de las primeras medallas de agua para los Campeonatos del Mundo de Natación Barcelona 2003; el diseño de la exposición "Sed" para la Expo de Zaragoza 2008; el diseño del espacio "Especies en evolución" para Roca premio Fad de Arquitectura en el apartado espacios Efímeros 2009.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y su obra forma parte de colecciones y museos como el Moma de New York o el Museo del Diseño de Barcelona. Ha recibido importantes premios entre los que se pueden destacar: Premio ciudad de Barcelona 2000. Premios Delta de plata 2007, 2011. Premio FAD de Arquitectura Efímera 2008. Premio Design Plus 2009. Premio Interiorismo Plus 2009. Premio AD al mejor diseñador del año 2010, Premio de la revista interiores a la mejor trayectoria Nacional 2015. Bilbao Bizkaia D. Week 2018 Ambassador.