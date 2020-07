LA RIOJA.-Calahorra celebrará el próximo 1 de agosto el evento musical benéfico 'El Parking Suena'

'El Parking Suena' es un evento musical benéfico que tendrá lugar el sábado 1 de agosto desde las 19,00 hasta las 01,00 horas, en el Parking de la Catedral de Calahorra, y que nace de la propuesta que le llega al Consejo de la Juventud de Calahorra de la mano del pub CUE Calahorra y la empresa MODUM sonido e iluminación.

Se trata de una actividad benéfica, sin ningún ánimo de lucro, impulsado "por las ganas de colaborar en la situación que estamos viviendo debido a la COVID-19", afirman desde la organización.

Los beneficios obtenidos irán destinados a una organización que haya trabajado y continúe desarrollando su labor de manera activa y altruista para paliar el efecto de esta terrible pandemia.

El evento estará dentro del marco de actos de las "fiestas-no fiestas" del mes de agosto y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra.

El motor de esta actividad van a ser los jóvenes porque "tal y como reza nuestro lema 'ser joven es ser algo más', queremos demostrar que somos personas comprometidas con la sociedad y como tal queremos aportar nuestro granito de arena en la emergencia social que por desgracia nos ha tocado vivir y que nos ha afectado a nuestro día a día de manera tan significativa", han afirmado.

El Parking de la Catedral acogerá este evento que consistirá en tres sesiones de DJs. Cada uno pinchará durante 2 horas, con estilos diferentes, para satisfacer los gustos de todo el público que quiera asistir. El primero en subir al escenario, a las 19 horas, será Lugg Dj de Arnedo, seguido de Jafi Marvel DJ, llegado desde Logroño, que comenzará a las 21 horas, para terminar con el calagurritano Javi Várez DJ, a las 23 horas.

Contarán con una zona gastronómica, zona de barra y una zona de servicios, con punto de emergencia o botiquín y baños públicos, además de punto de venta de merchandising.

Durante todo el evento "velaremos por la seguridad y bienestar de nuestros asistentes, cumpliendo con todas las medidas sociosanitarias que marcan las autoridades pertinentes".

Los asistentes deberán adquirir sus entradas-donativo, en preventa, a través de una plataforma online (https://entradium.com/es/events/el-parking-suena). Si lo prefieren pueden acercarse en horario de 09,00 a 14,00 horas a la oficina del Consejo de la Juventud, situada en el Centro Joven de Calahorra.

Podrán comprar entrada-donativo según la franja horaria que les interese o abono completo, este último con promociones.

A su entrada al recinto, se les colocará una pulsera identificativa con el color asignado para cada tipo de franja horaria. Así controlaremos en todo momento el aforo.

El protocolo preventivo a seguir incluye que los asistentes deberán estar sentados en sus correspondientes mesas y sillas en zonas acotadas, que serán adjudicadas por orden de llegada y preferencia.

Al entrar al evento, se realizará un control de temperatura. Durante la duración de todo el acto, será de obligado cumplimiento el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico. Al finalizar cada franja horaria, las personas que sólo hayan adquirido la estancia durante la misma, deberán abandonar el recinto siguiendo las indicaciones de la organización. Se procederá a la desinfección de su zona antes de que sea ocupada por los siguientes. Al igual que los baños, que serán higienizados después de cada uso.

Tanto la zona de barra como la de tickets y la gastronómica, serán desinfectadas de manera periódica. Para acceder a cualquiera de ellas, se deberá hacer de manera ordenada y escalonada, usando los carriles habilitados para ello y guardando las distancias de seguridad.

No se atenderá a nadie que no lleve mascarilla o no guarde la distancia social.

Todas las medidas estarán expuestas a la vista de los asistentes en carteles informativos y una locución informará de ella durante el evento. En caso de que la organización estime que no se están cumpliendo estas medidas de manera correcta, se reserva el derecho de expulsar a aquellas personas que no las cumplan o incluso dar por finalizado el evento. El precio de la entrada no será reembolsado en tal caso.

"La seguridad de nuestros asistentes es algo primordial para nosotros y como jóvenes queremos demostrar que somos responsables,sensatos y comprometidos", finalizan.