Rigoberta Bandini se erige como una rompecorazones en "A todos mis amantes"

La cantante barcelonesa Rigoberta Bandini ha publicado una nueva canción que, con el título "A todos mis amantes", quiere ser un 'mea culpa' en el que la artista afronta el desamor, pero también abraza su autodescubrimiento como una persona que valora la libertad por encima de todo.

"A todos mis amantes" ha sido concebida, en palabras de la cantante, como una especie de penitencia pública" hacia todos sus exnovios, informa en un comunicado la agencia Live in Dallas.

Cuando la empecé a escribir me di cuenta de que en el mundo de la música el rol de rompecorazones, por lo general, pertenece a los hombres. Con 'Julio Iglesias' quise apropiarme de ser la truhana y la señora, y ahora quiero ocupar este espacio, ha comentado Rigoberta Bandini.

La letra transmite el pesar que se siente cuando se provoca el dolor por lo que no fue, pero a la vez cierto orgullo en la reafirmación de lo que se es y lo que se busca.

Me libera poder enseñar todas las capas, no tener que edulcorarme. Y, además, me pareció divertidísimo escribirla y buscar imágenes graciosas, pero al mismo tiempo decadentes, con las que la gente pueda conectar, ha añadido la autora de temas como 'Ay Mamá' o 'Perra'.

La canción se ha publicado con un videoclip realizado por Salvador Sunyer, quien ya dirigió el vídeo de 'Ay Mamá', y que ahora ha optado por un formato de falso directo. EFE.

hm/jdm