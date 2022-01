Rigoberta Bandini se dispara hacia la final de Benidorm Fest junto a Rayden

Rigoberta Bandini ("Ay Mama"), la máxima apoyada por las tres vías de voto, así como Rayden ("Calle de la llorería"), Xeinn ("Eco") y Gonzalo Hermida ("Quién lo diría") han logrado esta noche el pase a la final de Benidorm Fest, de la que saldrá el candidato español en Eurovisión 2022.

La segunda semifinal, celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de la localidad alicantina que da nombre a este nuevo festival, ha concluido asimismo con la eliminación de Marta Sango ("Sigues en mi mente"), Sara Deop ("Make You Say") y Javiera Mena ("Culpa"), quien no ha podido actuar por ser positivo en covid-19.

El jurado profesional ha otorgado su mejor votación a Rigoberta Bandini (56 puntos), seguido por Xeinn (46), Rayden (45), Marta Sango (36), Javiera Mena (28), Gonzalo Hermida (28) y Sara Deop (21).

El jurado demoscópico de 350 personas, integrado por una representación de la población española por edad, género y comunidad autónoma, ha distinguido por este orden a: Gonzalo Hermida (30), Rigoberta Bandini (25), Rayden (20), Sara Deop (18).

Finalmente el televoto ha determinado que sus apoyos se distribuyesen así: Rigoberta Bandini (30), Rayden (25), Xeinn (20), Gonzalo Hermida (18), Marta Sango (15), Javiera Mena (12) y Sara Deop (10).