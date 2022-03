El "revolucionario" Nebrija llega a la novela de la mano de Eva Díaz Pérez

Alfredo Valenzuela

Elio Antonio de Nebrija, del que se celebra el V centenario de su muerte, protagoniza la novela histórica "El sueño del gramático", de Eva Díaz Pérez, quien lo considera un "revolucionario" porque tuvo la osadía de elevar el castellano a la altura de las lenguas cultas como el latín y el griego.

Publicada por la Fundación José Manuel Lara, esta novela quiere ser "un homenaje a este personaje excepcional de la historia de nuestra cultura, alguien muy investigado en el ámbito académico pero del que el gran público conoce muy poco", ha dicho a EFE Eva Díaz Pérez, también ensayista y finalista del Nadal en 2008, autora de otras novelas históricas como "Memoria de cenizas", sobre los erasmistas sevillanos, y actual directora del Centro Andaluz de las Letras.

Díaz Pérez cree "en el poder de la literatura como puente entre la labor de los investigadores y los lectores" y considera que la novela histórica, "la rigurosa y ambiciosa novela histórica y no el producto comercial, puede ser un artefacto divulgativo para quien tenga curiosidad".

"Me interesa la novela histórica no como un artilugio lleno de antiguallas; no la novela de época sólo como un atrezo exótico del pasado sino que mis coetáneos encuentren una lectura que sirva para el presente", ha señalado la autora, que trata de que su obra esté "llena de reflejos especulares donde nos reconocemos con personajes de hace quinientos años".

Del aporte revolucionario de Nebrija, ha señalado que "su 'Gramática' convirtió al castellano en la primera de las lenguas vulgares en estar sujeta a reglas, como ocurría con el latín o el griego, consideradas las lenguas cultas, lo cual fue una audacia incomprendida en su tiempo porque nadie entendía la necesidad de fijar esas normas, dado que se trataba de una lengua vulgar que todo el mundo aprendía sólo con oírla en su infancia".

La autora ha recordado que "hasta mucho más tarde el resto de lenguas vulgares no tuvieron una gramática: el italiano en 1525, el portugués en 1536, el francés en 1550, el alemán en 1573 o el inglés en 1586".

Sin embargo, "la 'Gramática' de Nebrija fue un fracaso, y no se reimprimió hasta el siglo XVIII".

Díaz Pérez ha recordado que también fue pionero en la elaboración del 'Diccionario latino-español' (1492) y el Vocabulario español-latino (1495), que ha calificado de "hazaña monumental" que "determinó los diccionarios que se hicieron después".

Según su autora, "El sueño del gramático" es también "una novela sobre libros, porque trata del momento de la invención de la imprenta de tipos móviles; la vida de Nebrija va paralela a este gran invento, de hecho él fue uno de los impulsores de la imprenta en España".

La novela refleja cómo "la revolución que supuso la imprenta tiene paralelismos con el mundo actual de las nuevas tecnologías, e igual que ocurrió con la irrupción del libro impreso existe ahora en el mundo digital la polémica sobre la difusión sin control y la sospecha sobre la veracidad o falsedad de los contenidos".

"Es muy temprana esa 'tipofobia' u odio a los libros nacidos de las imprentas, a pesar de lo que supuso para la divulgación de la cultura por la rapidez y abaratamiento del producto; el libro impreso tuvo muchos enemigos, los que perdían el privilegio y el control del conocimiento y los que lo consideraban como un exquisito objeto de arte al acceso de muy pocos", ha añadido.

En "El sueño del gramático", la voz del narrador alterna con la de Francisca de Nebrija, hija del sabio:

"Pese a que la tradición habla de que Nebrija tuvo una hija latinista que incluso lo asistía en las clases de la cátedra de Retórica en la Universidad de Alcalá de Henares, hay investigadores actuales que dudan de su existencia", ha advertido la autora para aclarar que lo suyo "no es una biografía sino una novela, y en los terrenos de la ficción histórica todo es posible si es verosímil".

Además, "en la época sucede un fenómeno muy destacado, el de las 'puellae doctae', las niñas sabias; entre finales del siglo XV y comienzos del XVI la mujer intelectual adquirió un protagonismo sorprendente en España. Se podrían citar los casos de Luisa de Medrano, Beatriz Galindo la Latina, Luisa Sigea o Beatriz Bernal, autora de la novela de caballerías 'Cristalián de España'... En el primer Renacimiento las mujeres adquirieron una gran relevancia llegando incluso a impartir clases en la Universidad, un territorio que estuvo vedado para ellas hasta el siglo XIX".