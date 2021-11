Reverte: "No voy a vivir lo suficiente para contar las historias que quiero"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha asegurado este jueves que la parte "más desagradable" de su trabajo es descartar historias que no podrá publicar en un libro. "Mi problema es que no voy a vivir lo suficiente para contar las historias que quiero contar", ha apostillado.

A diez días de cumplir los 70 años, Pérez Reverte ha explicado en qué momento de su vida literaria se encuentra durante una rueda de prensa en Murcia, donde ha presentado su última novela, 'El italiano', y donde esta tarde participará en el ciclo 'Literatura y memoria. Narrativa de la Guerra Civil'.

Tras afirmar que no tiene "agonía creativa" y que rondan -"como una nube de moscas"- por su cabeza una docena de historias, el escritor cartagenero ha indicado que, debido a la edad que tiene, debe "elegir con mucho cuidado" cuál de esas ideas plasmará en un libro.

"Debo equivocarme poco y no malgastar el tiempo", ha enfatizado tras revelar que "seguro" que le quedan por escribir dos o tres novelas tras llevar a cabo ese "juicio amargo" que es decidir entre las ideas que vivirán en un libro y las que "morirán".

Pérez-Reverte ha recordado que un escritor tiene "fecha de caducidad, como los yogures", y su carrera literaria acabará cuando "no tenga imaginación", confiando en que él o sus amigos se den cuenta de eso porque "no hay nada más triste que un escritor que está muerto y no lo sabe... y de esos hay muchos".

No obstante, cree que sigue siendo un "lector que, accidentalmente, escribe novelas" y manteniendo una actitud de "cazador vigilante" ante posibles libros, lo cual le "mantiene vivo". "Quien mantiene la inocencia juvenil de seguir leyendo, sigue vivo más tiempo; por eso estoy durando un poco más", ha subrayado.

En ese contexto, ha recordado que 'El italiano' es una idea que llevó al papel al rememorar un episodio que su padre le contó cuando tenía 11 años y le llevó a ver en su Cartagena natal la película "Su mejor enemigo", de Alberto Sordi, donde los soldados trasalpinos quedan en mal lugar.

Por ello, ha destacado que la advertencia de su padre sobre el valor que también tuvieron estos soldados durante la II Guerra Mundial fue una "semilla" que plantó su progenitor en su cabeza, añadiendo que "uno nunca sabe lo que siembra" en la relación con sus hijos.

Entre estos episodios, el protagonizado por el grupo Orsa Maggiore, compuesto por buceadores de combate que, con sofisticados equipos submarinos, se sumergían en el mar y se infiltraban en el puerto de Gibraltar para hundir los barcos de guerra británicos que atracaban allí en sus travesías. Y hundieron o dañaron 14 barcos aliados entre 1942 y 1943.

Una historia a la que ha trasladado también parte de la experiencia que adquirió cuando, a finales de los años 60 del siglo pasado, se adiestró en actividades subacuáticas en el Centro de Buceo de la Armada de Cartagena.

Preguntado por el Mar Menor, situado a escasos veinte kilómetros de su Cartagena natal, el escritor y articulista ha considerado un "disparate" su degradación ambiental en un proceso que "lleva mucho tiempo".

"Yo iba de pequeño a La Manga, conozco eso desde que era niño y he visto eso destruirse, como se destruye todo, por la ambición combinada por la estupidez, pero eso pasa en todas partes", ha declarado antes de agregar que también ha intervenido la "dejadez" de las administraciones, que han "mirado para otro lado cuando les interesa".

Pérez-Reverte ha advertido sobre la "ignorancia deliberada" de la sociedad actual sobre que el mundo es un "lugar incierto lleno de trampas peligrosas", poniendo como ejemplo la pandemia de coronavirus y sus consecuencias.

"Occidente había olvidado que estas cosas existen, adormecidos en una trinchera de algodón pensando que estas cosas no ocurren", ha indicado antes de puntualizar que los abuelos de las generaciones actuales sabían que el hombre es vulnerable, mientras que, en la actualidad, "pensamos que somos inmortales y la vida nos recuerda con estos episodios que somos mortales".

Finalmente, ha revelado que ya hay conversaciones para adquirir los derechos de la novela 'El italiano' para ser llevada al cine, aunque ha apostillado que Alatriste tardó siete años en ver la luz en las pantallas.