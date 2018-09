"La Retornada", una novela que habla de las adopciones con devolución

Las adopciones informales, entregas de hijos de familias numerosas sin recursos a algún familiar acomodado, no eran extrañas en zonas pobres de Italia en los años 70, una situación que explora la novela "La Retornada" y que va más allá: lo que ocurre cuando el menor es devuelto a su familia biológica.

"La Retornada" es la tercera novela de la italiana Donatella Di Pietrantonio, publicada en español por Duomo Ediciones, una obra de la que se han vendido ya más de 250.000 ejemplares, que ha obtenido el premio Campiello, así como el de los libreros italianos, y que será llevada al cine.

En ella, la autora cuenta la historia de una niña de 13 años que, por motivos que desconoce, es devuelta a su familia biológica por la persona que la adoptó cuando era pequeña. Tras la puerta del nuevo hogar hay un mundo extraño que la sumerge en una pobreza también desconocida.

"Aunque es una historia inventada, conozco a personas que de pequeñas fueron dadas a otras familias, en general de padres en graves dificultades económicas y de familias numerosas, que entregaban al último de los hijos a una pareja estéril con la que solían tener algún tipo de vínculo familiar y con la esperanza de que pudieran asegurarle un futuro mejor", señala Pietrantonio en una entrevista con Efe.

Eran "adopciones informales, acuerdos a los que llegaban las familias de forma verbal sin que existiera ningún tipo de control sobre lo que sucedía y sin saber si los padres que adoptaban eran adecuados. En Italia ocurría en territorios donde había pobreza", antes de que se aprobara la ley de adopciones, destaca la autora.

El sentimiento de rechazo y el abandono que puede sentir un niño al saber que fue "dado" por sus padres es doble en su protagonista porque, además, es devuelta.

"Sus traslados, de una familia a la otra, y en sentido inverso hace que se sienta un objeto, un paquete que va de un lado a otro", recalca la escritora, que considera que "hay que ser muy fuerte, tener dentro una fuerza y una autoestima realmente extraordinaria" para superar esa situación.

Y sobre todo "es preciso encontrar a alguien en el desierto de los afectos que pueda sostener, compensar y rellenar el vacío que se lleva dentro", destaca.

Para la protagonista, "el verdadero trauma es el regreso" porque, además, pasa precipitadamente de un mundo protegido y acomodado a una casa en la que casi pasa hambre: "Un mundo extraño, incomprensible, en sus silencios, su miseria, en su incapacidad de entender sus necesidades", indica.

"Debe de ser una experiencia devastadora encontrarse con que es falsa tu identidad y que está construida sobre una mentira porque eres hijo de otras personas. Pero es especialmente devastadora cuando se niega la verdad", indica Donatella Di Pietrantonio; por eso, dice que no puede ni imaginarse el dolor que han debido de sufrir los "bebés robados" en España.

La búsqueda de la identidad subyace también en su novela: "Ya no sabía a quién pertenecía. La palabra mamá estaba agazapada en mi garganta. Hoy ignoro de verdad qué lugar es una madre", dice "la Retornada".

No existen datos oficiales sobre estas adopciones no formalizadas, ya que era un fenómeno "sumergido", pero había diferentes situaciones, desde familias que mantenían una especie de custodia compartida, hasta niños que se escapaban para volver con su familia biológica y otros que no se enteraban hasta que eran adultos.

Y le ha ocurrido que en algunas presentaciones de su novela, al finalizar la firma de libros, se le han acercado personas que le han dicho: "Yo soy una de ellas".