Requejo: “En ‘Abuelos’ tengo la suerte de contar con actores espectaculares”

Santiago Requejo, director de la película Abuelos, ha destacado este viernes en la jornada inaugural de la sección a concurso del Festival de Cine Ópera Prima que ha tenido la suerte de contar con actores espectaculares en su debut en el largometraje, una de las siete cintas que competirán por los premios del certamen tudelano.

Acompañado del director del festival, Luis Alegre, el realizador extremeño ha asegurado que, tras una trayectoria labrada en el cortometraje y el documental, hacer una película es un sueño cumplido después de mucho trabajo.

He conocido a multitud de cortometrajistas con muchísima más calidad que yo y que no sabemos si llegarán a tener la oportunidad que yo he tenido de dar el salto al largo, ha añadido el director, quien ha definido su filme como un homenaje a los abuelos, a los de familia y a los llamados abuelos laborales.

Precisamente esa franja de edad que va de los 50 en adelante y cuyos componentes encuentran dificultades para reinsertarse en el mercado laboral la han representado los tres protagonistas masculinos del filme, Roberto Álvarez, Ramón Barea y Carlos Iglesias.

Sobre ellos tres y también sobre el resto del elenco, Requejo ha confesado que han formado parte de la familia del rodaje desde el principio, que son grandísimas personas y que han conformado un equipo humano increíble durante los más de 30 días de filmación.

He tenido una suerte inmensa, porque les gustó el guion y dijeron que sí a la primera. Y al final lo que buscábamos era intérpretes que pudieran llevar el peso de la película, ha explicado.

Según el realizador, la idea original de hablar de la temática que plantea Abuelos surgió en una especie de brotar dentro del corazón en torno a una cierta injusticia social y como resultado de mirar alrededor y ver cómo en los medios de comunicación no se hablaba de las personas consideradas abuelos laborales.

Vengo de escuchar que soy parte de la generación más preparada de la democracia y que, sin embargo, ha tenido que ofrecer su talento fuera de España. Pero lo vivido por esas personas de mayor edad, que han tenido que emprender por necesidad y no para desarrollar startups tecnológicas en un garaje, me parecía un dramón, ha recalcado.

Sobre el estilo de su largometraje, Requejo ha considerado que no buscaba hacer una cinta de corte reivindicativo muy potente pero tampoco una comedia demasiado frívola, sino una historia de personajes muy reales con los que el público pudiera identificarse.

Quería que fuera un mosaico de situaciones cotidianas, no una comedia estridente, una película ilusionante y que tuviera esperanza, ha subrayado.

Sobre la experiencia de debutar como director de largometraje, ha señalado que no tiene nada que ver con rodar un corto o documentales.

He hecho muchos cortos y es apasionante, pero tienes muy medidos los días aunque puedan ser intensos. Pero esto es otra historia. Aquí se te puede desmoronar todo en un momento y hay mucha presión para sacar todo lo que quieres cada día que llegas al rodaje, ha sentenciado.