Reportera de guerra lamenta el ninguneo hacia sus compañeras pese a su valía

María Montoya.

Las reporteras de guerra españolas han sido "ninguneadas" pese a que son decenas las periodistas dedicadas a este área y está documentada la existencia de la primera en el siglo XVII, por lo que "sin ningún afán de protagonismo" pretenden un reconocimiento que sí se da en sus compañeros hombres.

Así lo señala en una entrevista con Efe la periodista Ana del Paso, ella misma en su día corresponsal en países en conflicto, quien ha trasladado al libro "Reporteras españolas, testigos de guerra", su tesis doctoral sobre este asunto, que este lunes presenta en Pamplona.

Publicado en 2018, el libro recuerda a pioneras como Francisca de Aculodi (siglo XVII), o ya en el siglo XX Sofía Casanova, Carmen de Burgos (Colombine) o Teresa de Escoriaza, pero se centra en el testimonio de 34 periodistas contemporáneas, desde las más veteranas Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf o Maruja Torres, hasta quienes no hace mucho dejaron el terreno o quienes siguen allí.

Almudena Ariza, Ángeles Espinosa, Carmen Postigo, Mónica Bernabé, Natalia Sancha, Pilar Requena, Rosa Meneses, Yolanda Álvarez o Mónica G. Prieto son algunos de estos nombres que se han hecho un hueco en el cada día más difícil reporterismo de guerra, en el que en la mayoría de los casos el trabajo es "freelance" y no en plantilla para un único medio.

Esto obliga, aunque es una circunstancia que sufren tanto periodistas hombres como mujeres, a elaborar varias crónicas en soportes diferentes y aun así el balance de su sueldo es de "lo comido por lo servido", dice tras señalar que en Beirut "se concentra el mayor número de 'freelances', más de la mitad mujeres".

Del Paso desea que el libro sirva para "darles visibilidad", pese a considerar que su trabajo es igual que el de los hombres, si no mejor, ya que su género en muchas ocasiones les permite acceder a testimonios que siendo hombres no podrían conseguir.

"Nosotras las mujeres no contamos la guerra de otra manera, pero sí que aportamos el poder recoger muchas opiniones de las mujeres que están en conflictos armados, y por una sencilla razón: las mujeres de los talibanes no hablan con hombres si no está la familia presente. Sin embargo, nosotras, con una traductora, tenemos más acceso a la población femenina que los hombres", señala.

"Gracias a nosotras se conocen más problemas muy personales que difícilmente podrían saberse si una mujer que socialmente está muy acotada no se lo va a contar a un periodista extranjero hombre", advierte como ejemplo del plus que en esta circunstancia da el género femenino.

Además, considera que el ser mujer no aporta necesariamente vulnerabilidad: "Mi experiencia y la de estas 34 mujeres coincide en apreciar que, cuando vas a un conflicto armado, siempre te vas a encontrar a los mismos, a la guerrilla, a los señores de la guerra, a los talibanes o a los 'foreign fighters', que cuando ven llegar a una periodista occidental, la testosterona les lleva a ensalzar su poderío" ante ella.

"Con un ego que no les cabe te hacen pasar" para la entrevista, dice con humor, e incluso revela el "truco" habitual que utilizan cuando se les niega el encuentro, que es señalar que no se les ha concedido la entrevista "porque tienen miedo de que una mujer les haga preguntas. Si al interlocutor le dices eso, el pique ya es total" y suele concluir en la concesión de la entrevista.