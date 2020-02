Renée Zellweger se corona como la Mejor Actriz Protagonista en los Oscar

Renée Zellweger se coronó esta noche como la mejor actriz protagonista por su papel como Judy Garland en "Judy" durante la 92 edición los Óscar, que se están entregando en el Dolby Theatre de Hollywood.

"Judy no recibió este premio en su momento, así que tomaré este instante como una extensión de la celebración de su legado", dijo la actriz al recoger el galardón, que dedicó a sus compañeros, familia y, sobre todo, a la artista icónica del siglo XX que Zellweger encarnó.

La actriz consiguió así el segundo Óscar de su carrera, después del que ganó en 2004 por "Cold Mountain".

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm . pic.twitter.com/ZkciWT0d2u

El reto de encarnar a Garland no era fácil, como ella misma indicó en anteriores ocasiones, pues la artista fue reconocida por una versatilidad que le llevó a ser nominada a los Óscar (cine), Tony (teatro) y Grammy (música).

Pero Zellweger, que aún muchos recuerdan como la peculiar y caótica Bridget Jones, pasó la prueba con nota y ha cosechado esta temporada un Globo de Oro, un BAFTA y el premio del Sindicato de Actores, a los que se suma ahora el premio de la Academia de Hollywood.

La intérprete se impuso a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Historia de un matrimonio"), Saoirse Ronan ("Mujercitas") y Chalirze Theron ("El escándalo (Bombshell)").

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS