El regreso de Tam Tam Go! a los escenarios... de los que nunca se fueron

Alberto Santacruz

No vuelven "a cruzar el río", pues nunca lo cruzaron y siempre se han mantenido en la música, ni tampoco se descalzaron; el hecho es que, diez años después de su último concierto, Tam Tam Go! regresa a los escenarios.

De la mano de su doble alma mater: los hermanos Javier y Nacho Campillo, el grupo vuelve a la carretera con numerosos proyectos, entre ellos dos trabajos, uno de recopilaciones y otro totalmente nuevo, y una gira por España y Latinoamérica.

"Volvemos, aunque nunca nos hemos ido, porque queremos, sin presión alguna y con la idea de disfrutar de los escenarios, de la gente y de transmitir sensaciones", ha afirmado Nacho Campillo en una entrevista a Efe.

La localidad gaditana de Benalup-Casas Viejas, en el marco del festival Stay Alive 720º, alzará el telón, el próximo 29 de junio, de "Volando sobre un tacón", nombre de la gira para este regreso de los hermanos Campillo y que, a su vez, titula el que será el décimo disco de la banda extremeña.

Un trabajo recopilatorio con 12 temas que han sido número uno durante su carrera. De aquel primer trabajo, "Spanish Shuffle (1988), con diez temas todos en inglés, han pasado más de 30 años.

Desde aquel año y hasta ahora, Tam Tam Go! ha publicado nueve discos, el último, "Bolero incendiado", en 2009, con una trayectoria que incluye algunos descansos en el panorama musical.

"Siempre hemos sido muy dueños de nuestras carreras, siempre muy independientes", sostiene Nacho, quien, tras el "respiro" de 2009, siguió en la música como impulsor de otras bandas, colaborando con otros grupos y músicos, y realizando una carrera en solitario, con un total de cuatro trabajos.

Javier ha venido produciendo a otros grupos. Dos hermanos, Nacho y Javier, naturales de Badajoz, con influencias londinenses -allí se trasladaron cuando eran jóvenes por cuestiones familiares- y con muchas maletas y viajes a sus espaldas.

De su estancia en Los Ángeles surgió "Espaldas Mojadas", canción que dio título a su tercer trabajo allá por 1990. Casi 30 años después, aquella crítica o reflexión sobre las penurias de quienes cruzaban ilegalmente la frontera mexicana buscando sueños en Estados Unidos sigue muy viva "e incluso ha empeorado".

"Ahora también los vemos en el mar Mediterráneo" y en otras muchas fronteras de otros tantos países. "He dejado mi casa/ me persiguen/ y no sé qué me pasa/ sin pasaporte y sin visa voy/ navego contra la corriente y la brisa", contenía la letra de la canción.

"Creo que siempre, al margen de temas románticos y del día a día, hemos sido reporteros a través de música de lo que ocurría y no se veía", confiesa Nacho.

Internet y sus múltiples facetas, algunas de las cuales violan la intimidad personal, también se colaron en su discografía con la canción "Atrapados en la red", incluido en "Nubes y claros" (1999), o la pobreza en "Lucía de Los Cartones", del disco "Vida y Color" (1992)... "acurrucada sobre un lecho/sin un techo, echo de cartón", son otros ejemplos de esa necesidad de Tam Tam Go! de exponer otras vidas, otros mundos... otras realidades.

En este "periódico musical" no debe faltar "Manuel Raquel", una mirada a la transexualidad que "muchos no querían ver ni reconocer" que existía. "Todas ellas siguen y hasta se han acentuado -repite- y la gente sigue mirando hacia otro lado".

"Volando sobre un tacón", frase mítica donde las haya de ese tema es el que ahora da título a su regreso a los escenarios y al nuevo disco, con once temas que han sido números uno en su carrera y en los que colaboran y participan músicos de la talla de Izal, Coti, Mikel Erentxun, Morgan y Manuela Vallés, entre otros.

Pero como los Campillo siempre han sido así, muy "enamorados de la vida que nos da calor", como reza la canción "Pasarán", ya preparan otro trabajo con canciones inéditas que saldrá a la luz a finales de este año o principios del próximo. ¿Habrá canciones en inglés?... "pues no lo había pensado", reconoce Nacho.

De momento, la gira, que llegará a Zaragoza, Málaga, Santiago de Compostela, Mallorca, Valladolid, Salamanca, Valencia, Barcelona, Pamplona, Gijón, Granada y Murcia, entre otras.

¡Bienvenidos a los que nunca se fueron!.