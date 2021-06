Regresan el cine y los conciertos de verano a la terraza de La Casa Encendida

La terraza de La Casa Encendida volverá a transformarse este verano en 'La Terraza Magnética' con un nuevo ciclo de cine al aire libre y conciertos al atardecer todos los fines de semana de julio y agosto en una programación que girará en torno a la exposición y ciclo 'Un encuentro vegetal'.

La Casa Encendida propone en su terraza "una nueva mirada hacia la relación del ser humano con la naturaleza, un trato que, a lo largo de la historia, ha podido ser apasionante, pero no siempre justo ni equilibrado".

De esta manera, el ciclo de cine al aire libre de los sábados presentará una selección de largometrajes cuyo nexo común será el mundo vegetal, como "Aguirre, la cólera de Dios", de Werner Herzog; "Old Joy", de Kelly Reichardt; "Tropical Malady", de Apichatpong Weerasethakul; "Taming in the garden", de Salomé Jashi, o "Little Joe", de Jessica Hausner.

Los conciertos de los domingos -que también se pueden seguir en el Canal de Youtube de La Casa Encendida- tendrán como artistas invitados a Angélica Salvi, la artista peruana Ale-Hop, Bikoko con su último trabajo 'Aura Aura'; Verde Prato, que cantará en euskera y recuperará la tradición oral vasca en sus canciones; el artista venezolano Molero, Ikram Bouloum, el productor angoleño DJ Nigga Fox y DJ Marcelle.

Este año, 'La Terraza Magnética' se extenderá además al viernes 9 de julio para celebrar la edición más veraniega de ARCO con el concierto de la productora y cantante brasileña LYZZA y sus sonidos que unen el avant-pop y la música de club.