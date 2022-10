Se reedita "Spiceworld" de Spice Girls con un tema grabado en vivo en Madrid

"Spiceworld", el que fuera segundo álbum de estudio de Spice Girls, será reeditado el próximo 4 de noviembre en varios formatos al cumplirse el 25 aniversario de su lanzamiento original e incluirá material extra elegido por la propia banda como una versión en vivo de su tema "Stop" grabado en Madrid en 1998.

En concreto, según ha anunciado la discográfica Universal Music / Virgin Records, en esta vuelta al mercado verá la luz en formato digital, como doble CD dentro de un libro, como doble cassette y, ya en vinilo, en formato de doble LP o con la posibilidad de elegirlo en material transparente o con una imagen grabada sobre sus dos caras ("picture disc").

Todas estas variantes incluyen el álbum original y en algunas de ellas llegará acompañada de grabaciones en directo como la mencionada en Madrid, "bonus tracks" y caras B, como la demo inédita original del tema "Step to Me", "Walk of Life" y "Outer Space Girls".

"Spiceworld", publicado el 3 de noviembre de 1997, fue el disco de consagración del quinteto británico integrado por Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton y Victoria Beckham (entonces, Victoria Adams) tras haberse convertido en iconos mundiales con el previo "Spice" (1996).

Número 1 en 13 países, incluidos Reino Unido y España, hasta la fecha se han vendido aproximadamente 14 millones de copias de este segundo trabajo que incluía cortes como "Spice Up Your Life", "Stop", "Too Much" o "Viva Forever".