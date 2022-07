"Red Post on Escher Street", premio del jurado en el Festival de cine de Vic

La cinta japonesa "Red Post on Escher Street", de Sion Sono, ha sido la ganadora del premio del Jurado de la decimonovena edición del Festival Noches de cine oriental de Vic, que se está desarrollando desde el pasado martes y hasta mañana con producciones fílmicas del continente asiático.

El filme ganador, que entrecruza las historias personales de diferentes personajes unidos por el rodaje de una película, se ha podido ver por primera vez en España en el marco del certamen.

El jurado, formado por la ilustradora Júlia Olivella, el director de cine catalanotaiwanés Albert Ventura y el actor indio Kandarp Mehta, ha destacado que la película de Sion Sueno combina "todos los ingredientes necesarios: entretenimiento, calidad artística y una historia que emociona, al servicio de un mensaje claro en complicidad con el espectador".

El jurado también ha decidido otorgar una mención especial al documental de Hong Kong "Kung Fu Stuntmen", de Wei Junzi, un recorrido nostálgico por el cine de acción de Hong Kong de las décadas de los 60 a los 90 del siglo pasado a través de los ojos de los actores especialistas que rodaban las espectaculares y a menudo peligrosas escenas más vibrantes.

Con este reconocimiento, el jurado quiere "poner en valor a las personas que se han jugado la vida para entretenernos con las películas de kung-fu".

Completan el palmarés la cinta de animación china "I am what I am", premio del público "Gato de la Suerte" y premio de la Crítica; y el veterano actor coreano Casanova Wong, icono del cine de artes marciales, que ha recibido presencialmente el gran premio Honorífico del Festival.

Wong ha sido el protagonista de una de las jornadas del certamen con la proyección de la premier internacional de "Tigers Trigger", su último trabajo, y del clásico de kung-fu "Two warriors".

También ha asistido al festival la actriz Anna Nagasaki, protagonista de otra de las cintas proyectadas, la japonesa "Holy mother".

Tras seis días de cine y 45 películas proyectadas, la 19 edición del Festival Noches de cine oriental de Vic acaba mañana con la exhibición de la superproducción india "RRR", la cinta más cara y más vista de la historia del cine indio, en la que se enfrentan dos revolucionarios con las tropas inglesas durante los años 20 del siglo XX. EFE.

