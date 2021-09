Recuperan una versión inicial de "Riders On The Storm" de The Doors

Una versión inicial y más cruda del popular tema de The Doors "Riders On The Storm" se publica este miércoles por primera vez ante un lanzamiento especial el próximo 3 de diciembre que conmemorará el 50 aniversario del álbum "L.A. Woman" con material inédito.

De las primeras sesiones de grabación de aquel mítico disco en los estudios Sunset Sound fue recuperada esta maqueta, que se encontró recientemente en una cinta de los archivos del grupo, tras haber estado perdida durante décadas.

Warner Music relata en la nota de prensa que acompaña este lanzamiento algunos de los detalles que rodearon aquellos días, como que el productor original del tema, Paul A. Rothchild, se refirió a él como "cocktail music" y eso provocó su salida del proyecto y su sustitución por Bruce Botnick.

Fue él, ingeniero habitual de The Doors, el encargado de remasterizar el álbum original de "L.A. Woman" (1971), que se publicará con dos discos extras y una mezcla estéreo en vinilo de 180 gramos.

Se trata de más de dos horas de material inédito en el estudio, en palabras de Botnick, con un acercamiento "más orgánico" que preocupado por la "perfección técnica" a cargo del idolatrado Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger y Ray Manzarek, con el apoyo de dos músicos extra: el guitarrista Marc Benno y el bajista Jerry Scheff.

"L.A. Woman", fruto de numerosas reediciones (la última en 2012), fue el sexto disco de estudio de The Doors, tras "Morrison Hotel" (1970), y el último que grabó Morrison, que falleció solo unos meses después de su lanzamiento.

Aunque entonces no logró pasar del número 9 en ventas en EE.UU., o del 28 en Reino Unido, se convirtió en uno de los trabajos más emblemáticos de la banda, con canciones como "Love Her Madly", la propia "Riders On The Storm" o el corte que le da título, y fue incluido por la revista Rolling Stone en su lista de "Los 500 mejores discos de todos los tiempos".