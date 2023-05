Récord de público, grandes artistas y emergentes celebran 20 años del Palencia Sonora

Con más de 15.000 abonos y entradas vendidas, el Festival Palencia Sonora registrará en su 20 edición récord de público, que llegará desde 46 provincias españolas para asistir a los directos de 34 grupos y artistas, entre los que figuran Lori Meyers, La Casa Azul o Sidonie, y grupos emergentes como Veintiuno, La Plazuela o Niña Polaca.

A falta de un mes para que la cita de pop-rock independiente llene de música la ciudad entre el 8 y el 11 de junio, desde la organización ya tienen confirmado, a través de la venta de abonos y entradas, el récord de asistencia, que superará las 15.000 personas de 2022 procedentes de 46 provincias.

Así lo han confirmado los organizadores del festival David Frechilla y Juan Cruz Pascual durante la presentación de la edición del 20 Aniversario, celebrada este martes en el Ayuntamiento de Palencia con el respaldo de todas las administraciones.

"Va a ser una edición más que satisfactoria porque ya hemos logrado que haya el mismo público que el año pasado y todavía nos queda un mes", ha afirmado Pascual.

Ha puntualizado que no obstante Palencia Sonora seguirá siendo un festival de pequeño medio formato, cómodo y acogedor, que destaca por el buen trato a público y artistas.

"Se puede crecer más, pero no es conveniente porque perderíamos esa esencia", ha añadido Frechilla, para quien Palencia Sonora además de ser un festival hace ciudad y se ha convertido en un emblema, se conoce en el panorama nacional y ha trascendido lo propiamente musical para convertirse en "una bandera de Palencia".

Esa es la línea en la que pretende seguir la organización que quiere que "la gente salte bailando en los conciertos, pero también que camine por Palencia".

Otra de las señas de identidad del Palencia Sonora es la presencia en la ciudad con actividades a lo largo de todo el año y la confección de un cartel "con personalidad propia" que cuida tanto a los cabeza de cartel como Sidonie o Lori Meyers como a los grupos emergentes como Veintiuno, La Plazuela o Niña Polaca, que estarán este año.

En total serán 34 las bandas y artistas que conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a diversos estilos y estéticas musicales y que encabezan, además de Lori Meyers y Sidonie, grupos tan conocidos como La Casa Azul, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas o Ángel Stanich.

Tampoco faltarán las actuaciones de Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava y los Djs Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas, Say Yes Dj, Yammay, Champú Girls y Pierre May, además de Chacho Cósmico y la Beebrass Ensemble Band, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival.