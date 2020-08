Diez recomendaciones literarias para el verano del coronavirus

Los libros te ayudan a volar sin salir del sofá. Puede que este 2020 no haya sido el año esperado debido a la irrupción del nuevo coronavirus, que ha frustrado los planes vacacionales de muchos. Pero aún puedes escapar a lugares mágicos con esta lista de lecturas imprescindibles que te proponemos desde COPE.es.

Largo pétalo de mar, de Isabel Allende

El médico Víctor Dalmau y su amiga pianista Roser Bruguera se embarcarán en el Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, exiliándose de una España en plena Guerra Civil. Recibidos como héroes en Chile se integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, amigo de Víctor por su común afición al ajedrez. Los protagonistas volverán a sentirse nuevamente desarraigados, pero como dice la autora: "Si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran".

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac

El psquiatra de Aleksy le recomienda revivir el último verano que pasó con su madre como posible remedio al bloqueo artístico que sufre. Un verano que pasan en una pequeña localidad de la costa francesa mientras ambos se enfrentan a la enfermedad de su madre. Un recuerdo que le hace rememorar emociones pasadas como el rencor, la tristeza o la rabia. ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? Preguntas que le harán reabrir viejas heridas del pasado en un verano de reconciliación donde ambos se ven obligados a hacer las paces entre sí antes de la llegada de lo inevitable.

El enigma de la habitación 622, de Joël Dicker

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mismo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir un buen libro. ¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la gran pregunta de estethriller diabólico, construido con la precisión de un reloj suizo.

Mil besos prohibidos, de Sonsoles Ónega

Un encuentro casual, una pasión que renace, un pecado inconfesable. A veces las casualidades se hacen cómplices de los deseos. Costanza y Mauro llevaban media vida esperándose hasta que un encuentro imprevisto en la Gran Vía de Madrid volvió a unir sus destinos. Costanza, recién separada de su marido, abogada en un prestigioso despacho, tenía entre manos la defensa de un importante banquero, una circunstancia que le absorbía todas las horas del día. Mauro, el padre Mauro, acababa de volver de Roma para acometer un trabajo encargado por el arzobispado de Madrid. Pese a sus circunstancias y con todos los vientos en contra, resucita la historia de amor que Costanza y Mauro vivieron veinte años atrás. Ahora deberán decidir entre dejarse llevar por sus sentimientos o resignarse ante sus contradicciones.

Imperiofobia y la leyenda negra, de María Elvira Roca Barea

María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos entender qué tienen en común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y cómo los mismos imperios la asumen. El orgullo, la hybris, la envidia no son ajenos a la dinámica imperial. La autora se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, los Estados Unidos y Rusia para analizar con más profundidad y mejor perspectiva el Imperio español.

El fin del miedo: voces en el año del feminismo, de Gloria Lomana

"De todos los temores se sale con valor. Es la única forma de vencer al miedo. La herramienta es la voz. Con la voz las mujeres estamos haciendo la mayor revolución cultural del siglo XXI. Cambiando las mentes". Gloria Lomana conversa en este libro sobre las mujeres con muchas mujeres y hombres. El resultado son unas páginas vibrantes, llenas de matices, acerca de cómo construir un mundo en igualdad.

La imitación de Cristo, de Tomas de Kempis

Es el libro que alimentó sólidamende durante siglos la vida cristiana, con la insistencia de que el amor de Dios ha de orientar el amor a las criaturas en una constante revisión de nuestras actitudes a la luz de la vida de Jesús y de su mensaje. Se atribuye la autoría a Tomás de Kempis en torno al siglo XIV. Lo único que se puede afirmar con seguridad es que su autor procede de la vida monacal y que fueron los monjes los inmediatos destinatarios y que su contenido ayudó a millares de cristianos de a pie a orientar y fortalecer su vida de fe.

La hija de la española, de Karina Sainz Borgo

Adelaida Falcón, una maestra caraqueña, fallece tras una larga enfermedad. Su hija Adelaida, de treinta y ocho años, no tiene a nadie y vive en una ciudad donde la violencia marca el ritmo diario de la existencia. Poco tiempo después del entierro, encuentra su casa tomada por un grupo de mujeres a las órdenes de la Mariscala. Llama a la puerta de su vecina sin hallar respuesta: Aurora Peralta, a quien todos llaman "la hija de la española", ha muerto. Encima de la mesa del salón, una carta le comunica que le han concedido el pasaporte español. Adelaida solo tiene que deshacerse del cadáver que yace en el suelo y usurpar la identidad de su vecina para huir del infierno.

Los Borbones y sus locuras, de César Cervera

¿Sabias que Felipe V se quedo calvo tras ratificar el Tratado de Utrech?¿Que Francisco de Asis, marido de Isabel II, era un carlista convencido por ideologia y por despecho? Cesar Cervera trae al lector una divertida, curiosa y, sobre todo, historica cronica sobre los Borbones españoles, sus extravagancias, sus locuras y tambien su tiempo y corte. Una perspectiva diferente e innovadora para conocer, en sus grandezas y desventuras, a una de las dos grandes estirpes monarquicas que han ocupado el trono de España desde el siglo XVIII.

La entrometida, de Muriel Spark

Fleur Talbot debe sobrevivir en el increíblemente clasista y machista Londres de después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella no quiere solo sobrevivir: quiere vivir y quiere hacerlo a su manera. Ingresa en la Asociación Autobiográfica, un club donde un esnob le encarga reescribir los libros de memorias de un grupo de millonarios excéntricos. En paralelo a este trabajo, donde ella intuye un peligroso fraude,consuela a la esposa de su jefe amante, un tipo gris que, a su vez, se liará con un poeta. Todos piensan que es una entrometida, pero nada más lejos de la realidad. Ella solo quiere escribir su primera novela. Cada vez le es más difícil diferenciar ficción y realidad. Le hablan de llevar una vida más convencional, de casarse, pero a ella no le gustan ni las novelas ni las personas vidas demasiado normales: "Un día escribiré la historia de mi vida, pero primero tengo que vivir".