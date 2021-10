El Real podría verse afectado por la huelga de técnicos en el Ballet Nacional

El estreno el próximo 13 de octubre de "Centenario Antonio Ruiz Soler" en el Teatro Real de Madrid podría verse afectado por una nueva convocatoria de paros realizada por la Plataforma de Técnicos y Técnicas afectadas por la Oferta Pública de Empleo (OEP) 2018 y el sindicato Solidaridad Obrera.

Según han informado hoy los convocantes, en un comunicado, coincidiendo con el estreno de "Centenario Antonio Ruiz Soler" del Ballet Nacional de España (BNE) en el Teatro Real han convocado una huelga parcial de 18:30 a 20:30 horas y una concentración a las puertas del teatro.

La Plataforma y Solidaridad Obrera confían en que se inicie una negociación -paralizada desde el 22 de septiembre- "con propuestas serias por parte de la Administración que permitan resolver el conflicto" que impide a los trabajadores temporales presentarse a la convocatoria pública de empleo al cambiarse la titulación exigida.

"Amamos nuestra profesión. Nos gusta hacer teatro y no queremos suspender funciones, sino representarlas y que el público las vea. Queremos que nos escuchen y seguir formando parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Pero si no luchamos ahora, no podremos hacerlo en un futuro muy cercano", señalan los técnicos en la nota.