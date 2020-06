Reabre el Museo de Altamira con menos de un tercio del aforo y nuevas medidas seguridad

Se está trabajando para convocar el Patronato "cuanto antes"

El Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira ha reabierto este martes tras casi tres meses cerrado al público debido a la pandemia del COVID-19 y lo ha hecho con medidas de seguridad como la restricción del aforo a menos un tercio de su capacidad y la obligatoriedad de llevar mascarilla y respetar el distanciamiento social.

Además, no se han retomado aún las visitas experimentales a la cueva original --mediante las que accedían cinco personas durante 37 minutos un día a la semana-- para la que este cierre ha sido positivo, ya que la ausencia de personas en su interior ha mejorado sus condiciones medioambientales de conservación y la calidad de las pinturas.

La alarma sanitaria ha afectado también a la celebración del Patronato del museo, que se pospuso ya en 2019 por los procesos electorales y de nuevo a principios de este año por el estado de alarma, por lo que se está trabajando para convocarlo "cuanto antes".

Así lo han dicho la directora del centro, Pilar Fatás, y la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que han asistido hoy a la reapertura del Museo Nacional y han visitado la exposición y la Neocueva junto al alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez.

Fatás ha explicado que la reunión del Patronato es necesaria dado que están representados el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, pero que, en realidad, solo será informativa ya que la colaboración de la Consejería de Cultura y del Consistorio es "permanente" y los temas "importantes" se comunican a las instituciones por "otros canales".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En cuanto a la reapertura del museo, la directora ha detallado que ha implicado poner en marcha medidas de prevención y protección como la reducción de aforo a menos de un tercio, con lo que ahora pueden acceder 66 personas cada hora a la Neocueva, frente a las 120 que podían habitualmente.

Quienes acudan al museo, que tendrá entrada gratuita hasta el 31 de julio al igual que el resto de los museos dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, podrán visitar las salas de la Neocueva, la muestra temporal y la exposición permanente 'Los tiempos de Altamira', que se ha adaptando retirando todos los elementos táctiles

También podrá recorrerse todo el recinto paisajístico en torno al museo y la cueva, incluida la instalación al aire libre 'Quién' de la artista Andrea Juan.

No obstante, por el momento no se celebran actividades culturales, por lo que no hay visitas guiadas a la Neocueva ni se ha abierto la cueva original. "Estamos ahora mismo estudiando tanto la fecha como el sistema de selección. Es mejor no precipitarse", ha dicho Fatás.

En cuanto a la protección de los empleados, éstos han recibido equipos de protección individual y pantallas faciales en el caso de aquellos que realizan su labor en contacto directo con público. Además, diariamente se les facilitan mascarillas y guantes y tienen a su disposición gel hidroalcohólico.

También se han adoptado medidas organizativas y solo se han incorporado a su jornada habitual los trabajadores no considerados personal de riesgo y que no se ven afectados por el cuidado de familiares, ya sean hijos menores o personas mayores.

Asimismo, se ha organizado la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar la coincidencia de todos los empleados públicos a su llegada y salida. Al personal de atención al público se le ha posibilitado no utilizar el uniforme para evitar el uso de los vestuarios, y se ha regulado el acceso a otros espacios compartidos como el comedor y zonas de descanso.

La directora del centro ha indicado además que los técnicos y administrativos que han venido desarrollando sus tareas habituales en modo no presencial seguirán realizándolo, salvo aquellos cuya presencia es necesaria para la coordinación de tareas vinculadas con la reapertura al público.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha animado al público a visitar esta "joya" en la que hay "unos 22.000 años de arte" rupestre, que "es uno de los patrimonios más importantes que aporta Cantabria al conjunto de España".

"Estamos en una región estandarte del primer arte de nuestra civilización, hace más de 15.000 años, y del que la cueva de Altamira es un testigo y protagonista principal", ha ensalzado Quiñones, que ha expresado el compromiso del Gobierno de España de "relanzar" este espacio museístico, por el que pasan cada año más de 250.000 personas.

Además, ha valorado todas las medidas implementadas por el Museo para "garantizar la seguridad de los visitantes" y que todos los ciudadanos puedan "volver a conocer y disfrutar del arte rupestre" en este "gran museo nacional que tenemos en Cantabria" y en lugar "tan excepcional".

PRIMEROS VISITANTES

Algunos usuarios se han animado ya a visitar las instalaciones el mismo día de su reapertura, y lo han hecho gracias a la promoción realizada por el Gobierno de Cantabria en los medios y al clima de hoy, según han manifestado. "Si no hay playa, pues cultura", han indicado.

Además, algunos han aprovechado la gratuidad de este periodo para visitar la Neocueva, ya que a pesar de ser cántabros no la conocían.