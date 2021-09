Ray Loriga: "Lo que no se traslada de la literatura al cine es la literatura"

El escritor Ray Loriga ha señalado este martes en Segovia que, en su opinión, cuando se realiza una adaptación de un libro a la pantalla, se traslada "la trama, los personajes y algunos giros": "Lo que no se traslada de la literatura al cine es, precisamente, la literatura", ha puntualizado.

El novelista, premio Alfaguara en 2017 por su novela 'Rendición', ha protagonizado una conversación sobre la relación entre literatura y cine junto al productor Enrique López Lavigne, en un evento de Hay Festival Segovia previo al grueso de la programación, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de septiembre.

Durante la charla, moderada por la periodista y crítica de cine en el diario El País Elsa Fernández, Loriga ha señalado que "la literatura", la que ha definido como "el manejo del lenguaje", no se suele poder llevar a una pantalla.

"Tú puedes coger un libro de Virgina Woolf, 'Las olas' o 'Orlando', y más o menos puedes contar la pericia, pero el estilo, el alma del libro, que es la literatura, no", ha comentado.

A este respecto, el productor de cine Enrique López Lavigne ha señalado que esta reflexión como "interesante" porque con el cine pasa "exactamente lo mismo": "Todo lo que es el cine es todo menos la trama", ha apuntado.

"Somos totalmente prisioneros de la trama, porque la trama es en lo que se basan las grandes sagas para fidelizarnos en casa, y es lo menos importante , porque las tramas están repetidas una y otra vez, hasta la saciedad", ha comentado el productor de "Lo imposible", "Un monstruo viene a verme" o "Paquita Salas".

Ray Loriga, autor de novelas como 'El bebedor de lágrimas' o 'Sábado, domingo' ha coincidido en que "tramas, se han hecho todas", y ha añadido que solo hay tres: "'¿Quién mato a quién?', 'Te quiero o no te quiero' y '¿Dónde está el dinero?'".

La periodista Elsa Fernández ha cuestionado a ambos artistas sobre el reparo de algunos autores como Juan Marsé o Javier Marías a la hora de ver sus obras adaptadas al cine, a lo que Loriga ha señalado que él es más "prosaico" para eso.

"Respeto mucho a Javier y a Marsé y a autores que tienen ese celo, de no malversar mi trabajo, mi obra, convirtiéndola en otra cosa, cosa que me parece estupendo pero, en mi caso, si me cogieran una novela para una adaptación, como si hacen con ella un álbum de cromos Panini", ha asegurado, despertando la risa del público.

"Me da exactamente lo mismo, porque pensaría en lo que cobro y que mi novela está ahí, mi novela nadie la toca, si cogen una novela mía y hacen una película horrorosa con ella, mi novela sigue ahí, no me afectaría en ese sentido", ha opinado el autor, que ha dicho concebir ambas como "dos cosas separadas".

Entre otros asuntos, Loriga ha señalado que, además de la que John Huston hizo del relato de James Joyce 'Los Muertos', citada a menudo como "la adaptación perfecta" de la literatura al cine, en su opinión es otra "igual de perfecta" es 'El nadador', con la actuación de Burt Lancaster, sobre el cuento de John Cheever.

"Es una película rarísima, que no sé ni cómo la hicieron, porque es bastante audaz para esa época o para cualquier época y realmente también respira exactamente igual que el cuento de Cheever", ha comentado.