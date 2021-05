Ramoncín dice que Vox "miente" cuando pide retirarle la Medalla del Ayuntamiento de Madrid por "justificar la violencia"

El cantante Ramoncín ha acusado a Vox de "mentir" al pedir la retirada de la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid para el artista por "justificar la violencia" contra la formación política en los altercados de Vallecas, ya que "fue al revés", al pronunciarse "contrario" a cualquier acto violento.

"Me da rabia que digan eso, porque podrían haber argumentado un millón de cosas mucho más sensatas, como que no me gusta Franco, la homofobia, el fascismo ni los franquistas. Eso hubiera sido estupendo. Pero cuando dicen eso, mienten, porque yo no he apoyado la violencia de ningún tipo, me pronuncié contrario a ella", ha explicado en declaraciones a Europa Press el cantante.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha abstenido este lunes en el Pleno en el reconocimiento que la Corporación entregará a Ramoncín, al entender que "justifica" la violencia contra su formación. Este reconocimiento se entregará este sábado, en San Isidro.

"Yo lo que dije fue 'mire, me parece mal lo que hace Abascal bajándose de matasiete a decir a ver qué pasa'. Y lo que tenía que haber hecho el resto de la gente es haber dado pasos atrás, haber silbado, pitado o lo que quisieran. Pero en el momento en que alguien tira una piedra, se terminó", ha añadido Ramoncín.

"Soy contrario absoluto al empleo de la violencia. Podrán haber buscado otras tantas razones, pero han buscado ésta y se han equivocado", ha concluido.